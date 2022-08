Foot - Mercato - PSG

Mercato : Campos reçoit un signal fort pour cet indésirable du PSG

Publié le 5 août 2022 à 13h15 par Axel Cornic

Alors que le Paris Saint-Germain semble chercher un nouveau défenseur après l’échec Milan Skriniar, Abdou Diallo est plus que jamais poussé vers la sortie. Le Champion d’Afrique aurait des touches à l’étranger et surtout en Italie avec l’AC Milan, où Stefano Pioli souhaite absolument voir débarquer des renforts défensifs.

Place aux départs ! Alors que Georginio Wijnaldum s’apprête à rejoindre l’AS Roma, d’autres joueurs du PSG devraient bientôt le suivre. Leandro Paredes serait toujours une cible de la Juventus, même si la formule du prêt ne semble pour le moment pas satisfaire le PSG, tandis qu’Abdou Diallo pourrait lui rebondir du côté du Champion d’Italie, l’AC Milan.

Mercato - PSG : Au coeur des rumeurs, Messi prend une première décision https://t.co/ZAln3wvQXC pic.twitter.com/OFyjAVvqWe — le10sport (@le10sport) August 5, 2022

Milan veut accélérer les choses

Les Rossoneri ont effectivement besoin d’un défenseur en ce mercato estival, puisque le vide laissé par le départ du capitaine Alessio Romagnoli n’a toujours pas été comblé. Tuttosport annonce d’ailleurs ce vendredi que Paolo Maldini et Frederic Massara devraient arriver à Paris pour essayer de trouver un accord le plus rapidement possible avec le PSG.

« Il nous manque un défenseur »