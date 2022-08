Foot - Mercato - PSG

PSG : Divorce, Wanda Nara… L’avenir d’Icardi totalement relancé

Publié le 5 août 2022 à 12h45 par Thibault Morlain

Ces dernières heures, la presse argentine a fait une incroyable révélation, dévoilant des audios de Wanda Nara dans lesquels elle parlait d’un divorce avec Mauro Icardi. Cela pourrait donc être la fin de ce couple qui a tant fait parler et cette séparation pourrait également avoir certaines répercussions sur l’avenir du buteur du PSG. Explications.

Et si Wanda Nara et Mauro Icardi divorçaient prochainement ? La presse argentine a révélé des audios qui vont dans ce sens, où l’on peut entendre l’actuel femme et agent du joueur du PSG dire : « Bonjour Carmen, je suis venue en Argentine car je suis en train de divorcer avec Mauro. Je suis en train d’organiser ça. Je vais rester quelques jours de plus puis je reviendrai pour te prendre le billet et tout ce dont tu as besoin. J’organise les choses pour le divorce car je n’en peux plus, j’ai demandé le divorce ».

Un divorce et un départ pour Icardi ?

Si ce divorce venait à se confirmer, cela pourrait alors impacter l’avenir de Mauro Icardi, poussé aujourd’hui vers la sortie par le PSG. Ainsi, comme le révèle La Gazzetta dello Sport , Wanda Nara ne souhaitait en effet pas quitter le club de la capitale durant ce mercato estival. Mais si les deux venaient à se séparer, toutes les cartes pourraient alors être rebattues pour Icardi.

Direction Monza ?

Un départ pourrait alors finalement intervenir pour Mauro Icardi. Et l’ancien de l’Inter Milan pourrait alors retourner en Italie. Selon le média transalpin, il faudra ainsi surveiller la piste menant à Monza. Cela fait maintenant plusieurs semaines que le club promu en Serie A s’intéresse au buteur du PSG. Affaire à suivre pour Icardi…