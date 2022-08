Foot - PSG

PSG : Icardi dément la bombe de la presse argentine

Publié le 4 août 2022 à 15h30 par Pierrick Levallet mis à jour le 4 août 2022 à 15h49

Ces dernières heures, la presse argentine a lâché une véritable bombe en affirmant que Wanda Nara comptait divorcer de Mauro Icardi. Il n’en a pas fallu plus pour relancer le feuilleton dans lequel l’attaquant du PSG était pris il y a déjà quelques mois. Avant que les choses ne commencent à trop s’enflammer, l’Argentin a totalement démenti ces informations sur ses réseaux sociaux.

Il y a quelques mois déjà, Mauro Icardi était au centre de toutes les spéculations concernant son couple avec Wanda Nara. En effet, le 17 octobre 2021, la femme et agent du joueur publie une story Instagram assez énigmatique. « Une autre famille détruite pour une sal*pe », écrit-elle sur un fond noir. De quoi attirer l’attention, au point d’annoncer que le couple était sur le point de se séparer. Après quelques jours, on apprenait que Mauro Icardi était soupçonné d’avoir trompé Wanda Nara avec une actrice et mannequine argentine. L’attaquant du PSG, alors très atteint par la situation, a vécu un gros passage à vide. Mais après plusieurs semaines, ce feuilleton a pris fin et les deux amoureux se sont rabibochés. Toutefois, de nouvelles révélations seraient en train de le relancer de plus belle.

«J’ai demandé le divorce» annonce Wanda Nara

En effet, l’émission argentine Los Angeles de la mañana a révélé des audios envoyés par Wanda Nara à l’une des employées de maison. « Bonjour Carmen, je suis venue en Argentine car je suis en train de divorcer avec Mauro. Je suis en train d’organiser ça. Je vais rester quelques jours de plus puis je reviendrai pour te prendre le billet et tout ce dont tu as besoin. J’organise les choses pour le divorce car je n’en peux plus, j’ai demandé le divorce » explique-t-elle alors. De quoi relancer totalement le feuilleton entre les deux amoureux, qui avait tourmenté Mauro Icardi il y a quelques mois de cela.

wanda nara se quiere divorciar justo cuando el psg lo quiere limpiar a icardi y ningun club decente lo quiere pic.twitter.com/VgM1jzKWiI — agostina (@agosdabby) August 4, 2022

La tendance se confirme...

Dans des propos rapportés par AS , le présentateur est rapidement venu confirmer cette rumeur : « On m’a confirmé que Wanda divorce de Mauro. » Cependant, le principal intéressé à tenu à mettre les choses au clair très rapidement. En effet, Mauro Icardi a démenti toute cette rumeur sur ses réseaux sociaux.

... mais Icardi éteint le feu rapidement