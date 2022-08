Foot - PSG

PSG : La presse argentine lâche une bombe sur Icardi et Wanda Nara

Publié le 4 août 2022 à 11h45 par Thibault Morlain

La saison dernière, l’actualité du PSG avait été animée par… le feuilleton Wanda Nara et Mauro Icardi. L’Argentin était accusé d’avoir trompé sa femme. Si les deux ont fini par continuer leur relation, cela pourrait toutefois ne pas durer. En effet, en Argentine, des audios de Wanda Nara ont été révélés où elle annonce son futur divorce avec l’attaquant du PSG.

C’est davantage en dehors du terrain que Mauro Icardi avait fait parler de lui la saison dernière au PSG. Alors que l’Argentin n’entrait pas dans les plans de Mauricio Pochettino, il avait défrayé la chronique avec ses histoires sur sa relation avec sa femme, qui est également son agent, Wanda Nara. Des histoires de tromperies avaient alors été révélées, de quoi mettre au plus mal Mauro Icardi qui avait d’ailleurs raté plusieurs entraînements et certains matchs du PSG pour résoudre ses problèmes avec Wanda Nara.

PSG : Rupture, Wanda Nara... Les vérités de Pochettino sur le cas Icardi https://t.co/fjOJI6j0Zx pic.twitter.com/60NUlDKnj5 — le10sport (@le10sport) August 1, 2022

« Je n’en peux plus, j’ai demandé le divorce »

Au final, Mauro Icardi et Wanda Nara ne s’étaient pas séparés suite à cette histoire. Mais cela ne devrait pas tarder. En effet, l’émission Los Angeles de la manana a révélé des audios envoyés par Wanda Nara à l’une de ses employées où elle annonce alors : « Bonjour Carmen, je suis venue en Argentine car je suis en train de divorcer avec Mauro. Je suis en train d’organiser ça. Je vais rester quelques jours de plus puis je reviendrai pour te prendre le billet et tout ce dont tu as besoin. J’organise les choses pour le divorce car je n’en peux plus, j’ai demandé le divorce ».

C’est confirmé pour Wanda Nara et Icardi