Foot - PSG

Rupture, Wanda Nara... Les vérités de Pochettino sur le cas Icardi

Publié le 1 août 2022 à 22h10 par Dan Marciano

En octobre 2021, Mauro Icardi avait fait la UNE de la presse étrangère, non pas pour ses prestations au PSG, mais pour sa relation avec sa femme Wanda Nara. Accusé de l'avoir trompé, l'international argentin s'était rendu quelques jours à Milan après avoir consulté son club. Une décision que ne regrette aucunement Mauricio Pochettino.

Le couple Wanda Nara/Mauro Icardi avait fait la UNE de la presse argentine en octobre dernier. L'épouse de l'attaquant l'avait accusé de l'avoir trompé avec une chanteuse argentine. « Une autre famille que tu brises pour une s*lope » avait-elle lâché sur les réseaux sociaux. Icardi avait obtenu l'autorisation du PSG pour se rendre à Milan. Depuis, la situation s'est apaisée.

« Je pense que nous nous sommes très bien débrouillés »

Questionné par la presse argentine sur « l’affaire Icardi », Mauricio Pochettino a livré ses vérités. « Je pense que nous nous sommes très bien débrouillés en tant que personnel d'encadrement en termes de gestion. Dans chaque équipe, il se passe des choses et c'est beaucoup plus visible parce que cela se passe dans un club comme le PSG, où les projecteurs du monde sont là et où tout était beaucoup plus grand que ce qu'il était. Mais je pense que nous avons eu, en tant qu'équipe d'entraîneurs, la capacité de gérer cette affaire d'une manière calme et modérée » a confié le technicien lors d'un entretien à Infobae .

Mercato - PSG : Mauricio Pochettino sort du silence après son départ du projet QSI https://t.co/O1HY4E3xvT pic.twitter.com/D9rKGfBetu — le10sport (@le10sport) August 1, 2022

« Nous savons très bien ce qui s'y est passé et nous partons l'esprit tranquille »