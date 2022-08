Foot - PSG

Messi, Mbappé... Pochettino se livre sur les stars du projet QSI

Publié le 1 août 2022 à 21h15 par Dan Marciano

Lors de son passage d'un an et demi au PSG, Mauricio Pochettino a côtoyé de nombreuses stars comme Neymar, Lionel Messi, Kylian Mbappé ou encore Sergio Ramos. De retour à Barcelone après son départ du club de la capitale, le technicien argentin a évoqué sa relation avec ces cadres parisiens.

Le PSG est composé de plusieurs stars, notamment depuis le recrutement XXL de Leonardo lors de l'été 2021. L'année dernière, le Brésilien avait réussi à attirer Lionel Messi, Sergio Ramos ou encore Gianluigi Donnarumma, le tout sans dépenser le moindre centime. Ces joueurs ont rejoint dans le vestiaire du PSG Kylian Mbappé et Neymar, déjà présents au sein de la capitale. Lors d'un entretien accordé à Infobae , Pochettino s'est exprimé sur le groupe parisien.

« C'est une chance incroyable d'avoir tant de noms, tant de stars dans un même vestiaire »

« Pour moi, cela a été un plaisir. Nous en parlons toujours avec l'ensemble du personnel d'encadrement. C'est une chance incroyable d'avoir tant de noms, tant de stars dans un même vestiaire, pour partager des moments. Cela a été l'une des choses les plus positives, d'avoir pu les rencontrer et de concourir dans ces circonstances. Je pense que ce sont des joueurs qui sont toujours surprenants. Ils ont une qualité énorme, incroyable. Je pense qu'ils sont ce qu'ils sont parce que non seulement ils l'ont déjà montré en arrivant à Paris, mais ils ont cette aura, cette énergie, qui les rend différents » a confié Mauricio Pochettino.

« Pour moi, Leo Messi est le meilleur joueur au monde, après... »