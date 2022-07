Foot - Mercato - PSG

Mbappé, Messi... Vitinha fait passer un message fort aux stars

Publié le 22 juillet à 19h10 par Dan Marciano

Arrivé cet été en provenance de Porto, Vitinha découvre ses nouvelles coéquipiers à l'occasion d'une tournée estivale du Japon. Ce vendredi, le milieu de terrain portugais s'est assis pour évoquer son arrivée au PSG, mais aussi la présence de nombreuses stars au sein du club parisien. Le joueur est ravi de pouvoir évoluer aux côtés de Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar, et espère pouvoir faire ses preuves.

Vitinha restera la première recrue du PSG, version Luis Campos. Le joueur a été recruté par le club parisien contre un chèque de 41,5M€. Arrivé en provenance de Porto, le milieu de terrain traîne une réputation de joueur talentueux, disposant des qualités nécessaires pour s'imposer au sein du PSG.

« J'espère pouvoir les aider »

Actuellement au Japon avec le reste du groupe parisien, Vitinha a exprimé sa joie de pouvoir évoluer aux côtés de Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar. « Je n'ai jamais pensé que j'aurais la possibilité un jour d'évoluer avec eux aussi jeune. C'est un rêve de jouer avec eux et un plaisir. J'apprends à leurs côtés. J'espère pouvoir les aider » a confié le joueur portugais, qui côtoie déjà Cristiano Ronaldo en sélection.





