Mercato - Foot - PSG

Mercato - PSG : Le verdict va tomber pour ce transfert à 53M€

Courtisé par de nombreux clubs européens dont le PSG, le Real Madrid ou encore Manchester United, l’attaquant de Salzbourg, Benjamin Sesko, devrait bientôt prendre une décision avec son agent et sa famille concernant son avenir. Les dirigeants mancuniens sont pour l’instant en tête de course pour le transfert de l’attaquant, mais deux autres clubs seraient aussi en lice.

Qui du PSG, du Real Madrid, Manchester United ou encore de Chelsea s’attachera les services de Benjamin Sesko ? Alors que l’attaquant Slovène - qui serait évalué à 53M€ par son club - suscite l’attention de nombreuses écuries, Salzbourg ne se réjouit pas. En effet, les dirigeants autrichiens ne souhaitent pas vendre Sesko cet été et préfèrent le garder encore une année afin qu’il puisse exploiter plus facilement son potentiel.

Excl: Chelsea had meeting with the agent of Benjamin Šeško last week. Manchester United had more than one direct meeting - and there’s also another club in the race. ⚠️🇸🇰 #SeskoThe decision is up to the player in the next days, as RB Salzburg hope to keep him for one more year. pic.twitter.com/2Bwq2Sd9mm