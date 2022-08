Foot - PSG

PSG : Le coup de gueule inattendu de Neymar

Publié le 2 août 2022 à 03h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Auteur d’une performance XXL dimanche lors du Trophée des Champions face au FC Nantes, Lionel Messi est-il un autre homme en cette nouvelle saison pour le PSG ? Le sujet a légèrement agacé Neymar qui a assuré la défense de son compère devant la presse.

En plus du doublé inscrit par Neymar et du but de Sergio Ramos, Lionel Messi y est également allé de son petit but avec le PSG dimanche soir lors du Trophée des Champions contre le FC Nantes (4-0). Idéalement servi par Neymar, l’attaquant argentin a inscrit un petit bijou et a d’ailleurs rendu une copie d’ensemble très convaincante avec le PSG.

« Les gens parlent beaucoup… »

Interrogé au micro de Prime Video après la rencontre, Neymar s’est malgré tout emporté lorsqu’il a été question du niveau de jeu affiché par Messi dimanche sous le maillot du PSG : « Un nouveau Messi cette saison ? Non non, je ne crois pas. Les gens parlent beaucoup mais sans savoir ce qui se passe à l'intérieur. Léo, c'est Léo pour toujours : il ne changera pas et restera toujours un joueur qui fait des différences », a lâché Neymar.

