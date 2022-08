Foot - Mercato - PSG

Luis Campos reçoit une première réponse pour cette cible en attaque

Publié le 3 août 2022 à 08h35 par Quentin Guiton

Dans sa quête d’un attaquant pour accompagner Kylian Mbappé devant, le PSG aurait coché un nouveau nom. Après la piste menant à Gonçalo Ramos du Benfica, Luis Campos aurait un œil sur Benjamin Sesko du RB Salzbourg. Et le club de la capitale serait désormais fixé sur la position du club autrichien sur ce dossier et connaitrait même le prix à payer…

Qui pour accompagner Kylian Mbappé sur le front de l’attaque la saison prochaine ? Le PSG avait d’abord ciblé Robert Lewandowski et Gianluca Scamacca. Mais ces deux pistes ont échoué. Le premier est parti du côté du FC Barcelone, tandis que le second a signé à West Ham. Dès lors, des rumeurs faisaient état d’un intérêt du PSG pour Gonçalo Ramos du Benfica. Et ce mardi, le quotidien AS dévoile qu’un nouveau nom s’est ajouté à la liste parisienne. En effet, Luis Campos s’intéresserait de près à l’attaquant du RB Salzbourg Benjamin Sesko. Le Slovène serait même le joueur privilégié par le Portugais pour l’attaque du PSG la saison prochaine.

Mercato - Officiel : Ce transfert à 20M€ échappe au PSG https://t.co/RFlR5iFRj9 pic.twitter.com/DHEa9VoU6r — le10sport (@le10sport) August 2, 2022

Une grosse bataille s’annonce

Toutefois, le PSG va devoir batailler dur pour attirer Benjamin Sesko. En effet, les prestations de l’attaquant d’1m94 auraient attiré la convoitise de gros clubs européens. En plus du club parisien, le FC Barcelone, le Real Madrid, l’Atlético Madrid, Liverpool, Manchester United, Chelsea et Newcastle seraient aussi sur ses traces.

Le RB Salzbourg hésite…

Et ce mardi, les informations d’ i News en disent un peu plus sur la position du RB Salzbourg sur ce dossier. Ainsi, Benjamin Sesko aurait déclaré ces dernières semaines qu’il voulait rester en Autriche la saison prochaine. D’ailleurs, c’était aussi le plan initial du RB Salzbourg, qui voudrait en faire le successeur de Karim Adeyemi parti au Borussia Dortmund cet été. Mais avec l’intérêt grandissant des clubs de Premier League pour Benjamin Sesko, la position du club autrichien pourrait changer. Les représentants du Slovène auraient d’ailleurs déjà rencontré des responsables de Manchester United, Chelsea et Newcastle au cours des quinze derniers jours. Ainsi, si le RB Salzbourg souhaiterait avant tout garder Benjamin Sesko pour la Ligue des champion la saison prochaine, il serait quand même prêt à écouter les offres.

Le PSG est fixé pour le prix à payer !