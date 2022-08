Foot - Mercato - PSG

PSG : Cette énorme sortie à l’OGC Nice sur le départ de Galtier

Publié le 5 août 2022 à 09h30 par Thibault Morlain

Cet été, et après seulement une saison sur le banc de l’OGC Nice, Christophe Galtier a donc fait ses valises. Le natif de Marseille a rejoint le PSG, venant ainsi succéder à Mauricio Pochettino. Galtier était la priorité des champions de France et cela a donc fini par se concrétiser. Un départ qui continue encore et toujours de faire parler du côté de Nice. Ce vendredi, c’est Jean-Clair Todibo qui a pris la parole sur le sujet.

Après l’ASSE, le LOSC et l’OGC Nice, voilà donc Christophe Galtier désormais à la tête du PSG. A 55 ans, l’entraîneur se voit là offrir un énorme challenge, celui de diriger l’une des meilleures équipes du monde, avec certains des meilleurs joueurs du monde, dans le but bien évidemment de remporter la Ligue des Champions. Galtier ne pouvait donc pas dire non à cela et il a ainsi quitté Nice après seulement une saison. Un départ sur lequel est revenu ce vendredi Jean-Clair Todibo, défenseur central des Aiglons.

« Cela fait partie du football »

Ancien protégé de Christophe Galtier à l’OGC Nice, Jean-Clair Todibo s’est donc livré à Nice Matin sur ce départ du désormais entraîneur du PSG. « Le départ de Galtier m’a-t-il affecté ? Pas plus que ça, cela fait partie du football. Il est parti au PSG, tant mieux pour lui. Je pense que c’est une très bonne chose et on lui souhaite le meilleur. Mais ce n’était pas la même relation qu'avec Julien Fournier. Il n’y avait aucun problème entre nous, c’était une relation professionnelle. C’était plus que du foot avec Julien », a confié Todibo.

« Moi je serais venu voir tout le monde… »

Le défenseur central niçois en a ensuite dit plus sur les coulisses de ce départ de Galtier, expliquant alors : « A-t-il envoyé un message au groupe pour annoncer son départ ? Pas à ma connaissance. On l'a tous appris via les médias pendant nos vacances. (…) Est-ce que cela me surprend ? Moi je serais venu voir tout le monde pour dire au revoir avant mon départ. Chacun sa méthodologie, on voit peut-être les choses différemment. Mais ce n’est pas une critique ».

« Personne n'a prêté plus d’attention que ça au départ du coach Galtier »