Mercato - Officiel : Wijnaldum quitte le PSG et signe à Rome

Publié le 5 août 2022 à 20h00 par Thomas Bourseau mis à jour le 5 août 2022 à 20h08

Georginio Wijnaldum ne se sera donc pas éternisé au PSG. Alors qu’il n’était seulement arrivé qu’en juin 2021, le Néerlandais a déjà plié bagage et s’en est allé en prêt le temps d’une saison du côté de la Roma. Dans le prêt en question est incluse une option d’achat.

Une saison et puis s’en va. Recruté l’été dernier par la direction sportive alors dirigée par Leonardo, Georginio Wijnaldum avait déposé ses valises au PSG via son statut d’agent libre en provenance de Liverpool. Cependant, et alors que sa polyvalence était louée, le Néerlandais a peiné à prendre ses marques au PSG, jusqu’à devenir un remplaçant de luxe. Résultat, faisant partie des « lofteurs » et donc des indésirables de Luis Campos, nouveau conseiller football du PSG, Wijnaldum a plié bagage.

🔴🔵 𝗠𝗲𝗿𝗰𝗶 @GWijnaldum ! 🔴🔵Le Paris Saint-Germain souhaite une belle saison à Georginio sous le maillot de l’AS Rome. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 5, 2022

Le PSG remercie Wijnaldum après son départ en prêt

Du moins temporairement pour le moment. Ce vendredi soir, le PSG a officialisé le départ de Georginio Wijnaldum à la Roma pour un prêt d’une saison assorti d’une option d’achat. Sur son compte Twitter , le PSG a tenu à remercier Wijnaldum pour ses services rendus en lui souhaitant de passer une belle saison chez les Giallorossi avec une vidéo de ses meilleurs moments à Paris.

👀😙🎶#ASRoma | @GWijnaldum pic.twitter.com/V3z2BsMVtc — AS Roma (@OfficialASRoma) August 5, 2022

La Roma est « ravie » de compter sur Wijnaldum