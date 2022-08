Foot - Mercato - OM

OM : Arteta en rajoute une couche sur le prêt de Saliba à l’OM

Publié le 5 août 2022

Prêté par Arsenal l’été dernier, William Saliba s’est montré très convaincant à l’OM. Le défenseur de 21 ans a rapidement convaincu Jorge Sampaoli, et même Didier Deschamps puisqu’il a effectué ses premières sélections en Équipe de France en évoluant à Marseille. Désormais de retour chez les Gunners, William Saliba devrait enfin avoir sa chance en Premier League. Et Mikel Arteta se conforte dans l’idée qu’un prêt était idéal pour l’international tricolore.

L’été dernier, Pablo Longoria avait établi un grand recrutement visant à apporter les renforts nécessaires à Jorge Sampaoli. William Saliba faisait partie des nombreux joueurs à avoir rejoint les rangs du club phocéen, en prêt sans option d’achat. En peu de temps, le défenseur de 21 ans a convaincu son monde et s’est retrouvé avec un temps de jeu très conséquent. Cela lui a permis de grandement progresser, au point d’obtenir ses premières sélections en Équipe de France. Toutefois, l’OM n’a pas été en mesure de le conserver et William Saliba a fait son retour à Arsenal. Néanmoins, Mikel Arteta devrait lui donner sa chance lors de la saison à venir. Et par la même occasion, il est convaincu que son prêt lui a été grandement bénéfique.

Arteta estime que Saliba avait besoin de son prêt à l’OM...

« Saliba ? Je suis très content de comment il s’est adapté. D’après notre opinion, pas seulement la mienne, il avait besoin de cette exposition [en prêt]. J’espère que cela prouvera pour lui et pour le club que c’était la bonne décision. Mais pour l’instant, je comprends que nous étions critiqués » a confié Mikel Arteta en conférence de presse.

... et se conforte dans sa décision

Par la suite, l’entraîneur d’Arsenal a avoué avoir été grandement satisfait du rendement de William Saliba à l’OM, ce qui l’a conforté dans sa décision de le prêter l’été dernier : « Avoir le temps de jeu qu’il a eu et la façon dont il s’est développé, il nous a donné bon nombre de raisons qu’il pourrait être le joueur dont nous avons besoin. Il nous a donné toutes les raisons de croire qu’on avait pris la bonne décision en prêtant une année parce qu’il a l’air d’être prêt désormais. »

Saliba va avoir sa chance à Arsenal

De retour à Arsenal, William Saliba devrait donc enfin avoir sa chance dans l’équipe première cette saison. Après son année très convaincante à l’OM, le défenseur central de 21 ans semble s’être fait un nom en Europe. Reste maintenant à voir s’il parviendra à maintenir sa forme dans un championnat dans lequel il n’a encore jamais joué malgré son arrivée en 2019.