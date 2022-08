Foot - Mercato - OM

OM : Saliba a été précieux pour le mercato de Longoria

Publié le 5 août 2022 à 03h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Dernière recrue officielle de l’OM sur le mercato, Nuno Tavares a été présenté mercredi en conférence de presse par Pablo Longoria. Et le latéral gauche portugais reconnaît que William Saliba a eu un impact important sur son choix de rallier le club phocéen cet été. Explications.

Longtemps en quête d’un profil de qualité au poste de piston gauche, l’OM a finalement trouvé son bonheur avec Nuno Tavares. Le latéral portugais de 22 ans, qui débarque en provenance d’Arsenal dans le cadre d’un prêt sans option d’achat, n’est donc pas sans rappeler la trajectoire d’un certain William Saliba l’an passé.

« Ça a forcément joué dans mon choix »

Présenté en conférence de presse par l’OM mercredi, Tavares a d’ailleurs expliqué que les exemples donnés par Saliba et Mattéo Guendouzi ont influencé son choix cet été : « Oui forcément, j'ai suivi Saliba et Guendouzi à l'OM... Ça a forcément joué dans mon choix. Je vais essayer de faire la même chose, voire mieux pour aider l'équipe et remplir les objectifs », a expliqué le joueur prêté par Arsenal.

Mercato - OM : Le verdict tombe pour le retour de William Saliba https://t.co/3v67JKb10X pic.twitter.com/brYPSXn8cm — le10sport (@le10sport) July 25, 2022

« Pas difficile de venir ici »