Pour Wesley Fofana, une offre à 82M€ est dégainée

Conseiller football du PSG, Luis Campos aurait des vues sur Wesley Fofana, mais devrait se mesurer à Thomas Tuchel, ancien coach du Paris Saint-Germain qui opère à Chelsea désormais. Le technicien allemand semble faire preuve d’une détermination sans faille bien que Leicester City ne cesse de repousser les avances des Blues.

Wesley Fofana pourrait-il être la recrue défensive tant attendue cet été par Luis Campos ? L’Equipe a dernièrement affirmé que le conseiller football du PSG aurait la ferme intention d’injecter du sang neuf au sein de la défense centrale du Paris Saint-Germain après l’arrivée du polyvalent Nordi Mukiele. Depuis le début du mercato, la priorité de Campos ne serait autre que Milan Skriniar dans ce secteur de jeu.

Cependant, les demandes financières de l’Inter au niveau de l’indemnité du transfert, qui s’élèveraient jusqu’à 80M€, auraient particulièrement refroidi le PSG alors que Skriniar sera libre de tout contrat en juin prochain. De quoi permettre à Luis Campos de se pencher sur le dossier Wesley Fofana qui semble vouloir changer d’air après avoir retiré les mentions Leicester City de ses bios Twitter et Instagram . Cependant, le Chelsea de Thomas Tuchel serait déjà passé à l’action.

Chelsea have submitted a fresh proposal for Wesley Fofana on Friday in excess of £70m. Leicester have turned down the proposal, Rodgers also insists he's not for sale. 🚨🔵 #CFC ...but Chelsea are determined to try again for Fofana.The player would be 100% keen on the move. pic.twitter.com/u8ccvb9p4D