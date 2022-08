 Mercato : Qui doit être la prochaine recrue du PSG ?

Foot - Mercato

Publié le 6 août 2022 à 08h00 par La rédaction

Christophe Galtier a pris les rênes d’un groupe particulièrement étoffé et dans lequel du sang neuf a déjà été injecté à quatre reprises cet été avec les arrivées de Vitinha, d’Hugo Ekitike, de Nordi Mukiele et de Renato Sanches. Le coach du PSG attend encore trois renforts sur lesquels Luis Campos travaillerait en coulisse. Mais selon vous, quelle doit être la priorité du conseiller football parisien à présent ? C’est notre sondage du jour !

Entre le mercato estival de 2021 et celui de 2022, il n’y a absolument pas photo. La politique sportive du PSG a bien changé comme le président Nasser Al-Khelaïfi le soulignait en juin dernier pour Le Parisien : l’ère du bling-bling et des paillettes était révolue. En 2021, sous la houlette de l’ex-directeur sportif Leonardo, le PSG avait recruté Sergio Ramos, Lionel Messi, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma et Georginio Wijnaldum, sans oublier Nuno Mendes. Cet été, avec Luis Campos à la tête de la section sportive, le PSG a emprunté une autre direction en faisant venir Vitinha, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele et Renato Sanches.

Galtier veut trois renforts

Cependant, Christophe Galtier s’attend à du lourd et malgré les quatre recrues estivales du PSG, l’entraîneur du Paris Saint-Germain aimerait témoigner de la venue de trois joueurs supplémentaires avant la clôture du mercato estival. C’est en effet le message qu’il a fait passer en conférence de presse dans la journée de jeudi. « Combien de joueurs j’attends encore ? Trois. Après, je connais la difficulté du mercato. Et on est pas là pour empiler des joueurs. Je veux un certain nombre de joueurs dans mon effectif et des joueurs qui sont proches en terme de niveau pour avoir une concurrence saine. Est-ce que ces trois joueurs vont arriver vite, plus tard ou pas du tout, je ne le sais pas. Mais je sais que le club met tout en oeuvre pour avoir le meilleur effectif ».

Bernardo Silva, le rêve de Luis Campos

Le 3 août dernier, le10sport.com vous a révélé en exclusivité que Luis Campos surveillait avec attention l’évolution de la situation de Bernardo Silva à Manchester City. Emmuré dans un silence, l’ancien joueur de l’AS Monaco où Campos l’avait recruté en 2014, serait prêt à se lancer un nouveau challenge. D’ailleurs, son entraîneur Pep Guardiola n’a pas fermé la porte à un départ du Portugais lors de son passage en conférence de presse vendredi. Le conseiller football du PSG rêve de voir Bernardo Silva débarquer au PSG, mais aucune offensive concrète n’a été lancée auprès de Manchester City lorsque le FC Barcelone semble avoir la préférence du milieu offensif de City.

