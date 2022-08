Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Galtier a remplacé Pochettino, Messi valide

Publié le 6 août 2022 à 15h45 par La rédaction

Cet été, le PSG a opéré de gros changements, que ce soit au sein de son effectif, mais aussi dans son organigramme. Au poste d’entraîneur, Mauricio Pochettino a été remercié et c’est Christophe Galtier qui a été nommé. Arrivé il y a quelques semaines, le Français a rapidement réussi à se faire adopter par ses joueurs et notamment Lionel Messi.

Bien que Mauricio Pochettino avait encore un an de contrat, il ne faisait plus l’unanimité au PSG, notamment suite au fiasco face au Real Madrid. L’Argentin a alors été remercié et pour le remplacer, le club de la capitale a décidé de faire confiance à Christophe Galtier. Ce dernier est alors arrivé de l’OGC Nice et voilà désormais Galtier a la tête de l’effectif parisien.

PSG : Galtier dit tout sur la révolution en interne au PSG https://t.co/hHVcQMVPZh pic.twitter.com/atXMMymMVU — le10sport (@le10sport) August 6, 2022

Un changement qui relance Messi au PSG

Christophe Galtier dirige ainsi le PSG et tout semble aller pour le mieux entre l’entraîneur parisien et ses joueurs. D’ailleurs, il a visibelment réussi à se faire adopter par ses stars, à l’instar de Lionel Messi. Les deux semblent très proches et comme révélé par ESPN , l’Argentin serait plus heureux que jamais sous les ordres de Galtier, estimant qu’il s’intègre parfaitement dans le système de jeu de son entraîneur en tant que numéro 10.

La saison de Messi

Avec Galtier, Lionel Messi pourrait enfin tout exploser au PSG. Tout semble en tout cas réuni pour. En effet, après un premier exercice compliqué, l’Argentin serait enfin bien intégré dans le vestiaire. Sa famille serait également heureuse à Paris. De quoi donner un Messi motivé comme jamais avec pour objectif de briller en Ligue des Champions et à la Coupe du Monde.