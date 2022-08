Foot - Mercato - PSG

Mercato : Énorme coup de théâtre pour le transfert de Paredes ?

Publié le 6 août 2022 à 11h10 par Axel Cornic

Après Georginio Wijnaldum, Leandro Paredes pourrait être le prochain joueur à quitter le Paris Saint-Germain en ce mercato estival. Il est notamment annoncé tout proche de la Juventus, mais des nouvelles indiscrétions provenant de Turin viennent changer pas mal de choses concernant ce dossier.

Il faut battre le fer tant qu’il est encore chaud. L’AS Roma fête encore l’arrivée de Georginio Wijnaldum qu’au sein du PSG on se prépare déjà au prochain gros départ, avec Leandro Paredes. Convoqué par Christophe Galtier pour le premier match de Ligue 1 de la saison, l'Argentin aurait vraisemblablement déjà un accord avec la Juventus.

Mercato - PSG : Wijnaldum lâche ses vérités après son transfert https://t.co/z9qrYUgPFf pic.twitter.com/89BV7dYGDG — le10sport (@le10sport) August 6, 2022

Le PSG trop gourmand ?

D’après les informations de Tuttosport , Paredes est un profil extrêmement apprécié du côté de la Juventus, surtout par l’entraineur Massimiliano Allegri. Toutefois, les 25 ou 20M€ réclamés récemment par le PSG auraient refroidi les Bianconeri , qui voudraient simplement un prêt avec option d’achat.

La Juventus pourrait refermer le dossier Paredes