Wijnaldum, Lirola, Skriniar… Toutes les infos mercato du 6 août

Publié le 6 août 2022 à 12h00 par La rédaction

Alors que le mercato estival bat son plein, les clubs se mettent plus que jamais au travail pour leur recrutement. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

PSG : Wijnaldum lâche ses vérités après son transfert

C'est officiel, Georginio Wijnaldum a quitté le PSG. Le Néerlandais a été prêté avec option d'achat à l'AS Rome. Il rejoint ainsi l'effectif de José Mourinho et dans la foulée de sa signature, Wijnaldum a livré ses premiers mots. « C'est un très bon sentiment d'être un joueur de la Roma. Toutes les personnes à qui j'ai parlé m'ont donné d'excellents retours sur le club et ses fans. Le club a clairement montré à quel point il me voulait dans les efforts qu'il a déployés », a pu expliquer le milieu de terrain.



OM : Longoria avance ses pions pour un départ à 10M€

Du côté de l'OM, Pablo Longoria travaille aussi sur plusieurs départs au sein de l'effectif d'Igor Tudor. Plusieurs joueurs sont ainsi invités à s'en aller. Pol Lirola ne sera lui pas retenu et l'Espagnol pourrait notamment prendre la direction de l'Angleterre. Selon les informations de Sacha Tavolieri, Southampton serait intéressé par Lirola. Alors que l'OM réclamerait 10M€, les Saints pourraient tenter un prêt avec option d'achat.



OM : Coup de théâtre pour Alexis Sanchez, un énorme froid est jeté

Après Jordan Veretout, Alexis Sanchez est désormais attendu à l'OM. Mais cette opération tarde à se concrétiser. La Provence a ainsi fait un point sur le cas du Chilien et pour le moment, il serait encore loin de l'OM. En effet, Sanchez ne serait toujours à Marseille alors que sa résiliation de contrat avec l'Inter Milan prend du temps à se concrétiser.



PSG : Luis Campos reçoit un ultimatum pour l’opération Skriniar

Au PSG, Luis Campos cherche encore à faire venir 3 nouveaux joueurs, dont un défenseur central. Les regards se tournent alors vers Milan Skriniar, la grande priorité depuis plusieurs semaines maintenant. Mais les négociations avec l'Inter Milan sont compliquées pour le Slovaque. D'ailleurs, selon les médias italiens, les Lombards seraient toujours très clairs auprès du PSG pour le transfert de Skriniar : c'est 70M€ ou rien.



