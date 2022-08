Foot - Mercato

Mercato : Le PSG a reçu une offre de 7M€

Publié le 6 août 2022 à 18h36 par Alexis Bernard mis à jour le 6 août 2022 à 18h36

Et si Luis Campos tenait la troisième vente de son été à la tête de la section sportive du PSG ? Après Marcin Bulka et Alphonse Aréola, Eric Junior Dina-Ebimbe a déjà donné son accord à l’Eintracht Francfort selon les informations exclusives du 10sport.com. Et le club allemand a dégainé une offre se rapprochant des attentes de la direction du PSG.

Alors qu’une grosse opération dégraissage était évoquée dès la prise de fonctions de Luis Campos le 10 juin dernier, seuls Marcin Bulka et Alphonse Aréola ont définitivement quitté le PSG. Pour ce qui est des deux autres départs opérés par le club de la capitale, Colin Dagba et Georginio Wijnaldum ont plié bagage par le biais de prêts à Strasbourg et à la Roma. Après avoir bouclé les venues de quatre renforts, Campos travaillerait toujours sur les départs et semble être tout proche de parvenir à ses fins avec… Eric Junior Dina-Ebimbe.

Dina-Ebimbe déjà d’accord avec Francfort

Le 4 août dernier, le10sport.com vous affirmait qu’Eric Junior Dina-Ebimbe était en route vers la Bundesliga et l’Eintracht Francfort et ce, bien que Nottingham Forest poussait jusque-là en coulisse pour s’attacher les services du jeune milieu de terrain du PSG âgé de 23 ans. Emballé par cette idée, Dina-Ebimbe se montrait jusqu’à peu très patient en attendant que le PSG et Francfort trouvent un consensus pour son transfert.

Francfort dégaine une offre de 7M€ pour Dina-Ebimbe