Mercato - PSG : Le clan Messi répond à Laporta

Publié le 6 août 2022 à 16h30 par Thibault Morlain

Ces derniers jours, ça s’est enflammé à propos d’un retour de Lionel Messi au FC Barcelone. Si l’Argentin est aujourd’hui au PSG, du côté de la Catalogne, Joan Laporta n’a pas caché son rêve de faire revenir La Pulga. Même Xavi est favorable à un retour de Messi. Des déclarations qui ont alors enflammé le marché des transferts et qui n’ont pas manqué de faire réagir l’entourage du septuple Ballon d’Or.

L’été dernier, à la surprise de tout le monde, Lionel Messi quittait le FC Barcelone. En raison de ses problèmes économiques, le club catalan n’a pas pu prolonger l’Argentin. Libre, Messi s’est alors engagé au PSG, signant jusqu’en juin 2023. Pour autant, la flamme pourrait bien se raviver entre le septuple Ballon d’Or et les Blaugrana. En effet, à Barcelone, on n’a clairement pas tourné la page pour Messi et Joan Laporta n’a pas caché son rêve de faire revenir l’ancien numéro 10 du Barça au Camp Nou.

« J'aimerais le faire revenir »

Joan Laporta a ainsi multiplié les grandes déclarations en faveur d’un retour de Lionel Messi au FC Barcelone. Le président blaugrana a notamment pu lâcher concernant la star du PSG : « C'est le meilleur joueur de notre histoire et je ferai de mon mieux pour qu'il puisse vivre la meilleure fin de sa carrière sous le maillot du Barça. J'aimerais le faire revenir. Ce ne sera pas facile, mais je pense qu'avec la bonne stratégie, nous pourrons y arriver. Je vous dis que c'est un souhait que nous avons et j'espère que nous pourrons le convertir en réalité ».

Le clan Messi étonné

Ces déclarations de Joan Laporta ne sont clairement pas passées inaperçues et bien évidemment, elles sont arrivées jusqu’aux oreilles de l’entourage de Lionel Messi. Quelle a alors été la réponse au sein du cercle proche de l’Argentin ? Selon les informations de ESPN , le clan Messi n’aurait pas manqué d’être surpris par les différentes sorties du président du FC Barcelone. Et pour cause… Dernièrement, c’était plutôt tendu entre les deux camps alors que le père de Lionel Messi avait déjà repris de volée Laporta suite à ses propos de le joueur du PSG.

