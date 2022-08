Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une vente à 25M€ est imminente pour Campos

Après deux grosses saisons en prêt sous le maillot du RC Lens, Arnaud Kalimuendo a fait son retour au PSG. Même s’il a brillé pendant la préparation, son avenir pourrait s’écrire ailleurs. Leeds continuerait d’insister et serait proche d’un accord avec Paris autour d’un montant avoisinant les 25M€. Cependant, même si Luis Campos souhaite le vendre, Christophe Galtier serait partant pour le conserver.

Si le PSG a lancé son mercato avec les arrivées de Vitinha, Hugo Ekitiké, Nordi Mukiele et Renato Sanches, Luis Campos sera aussi attendu au niveau des ventes, un point sur lequel a souvent échoué Leonardo, son prédécesseur. Surtout qu’à Paris, ce ne sont pas les joueurs de talent qui manquent, il y a donc de quoi faire des profits.

Arnaud Kalimuendo fait partie de cette liste. Après deux années en prêt avec le RC Lens, l’attaquant français est revenu avec plus d’expérience et le plein de confiance. Cela s’est vu sur la préparation estivale du PSG. Mais vu le monde en attaque, Kalimuendo n’est pas assuré de rester au sein de son club formateur.

#LUFC hoping to agree deal to sign Arnaud Kalimuendo with talks continuing with PSG.Fee likely to be around £22m.Leeds also reach agreement with Joel Robles, who will arrive on a free next week, sunject to successful medical, as per AS.Latest on both: https://t.co/fhwoMtRLFZ