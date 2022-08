Foot - Mercato - ASSE

Mercato : Le transfert de Fofana pourrait rapporter gros à l'ASSE

Publié le 6 août 2022 à 12h15 par La rédaction mis à jour le 6 août 2022 à 12h17

Courtisé par Chelsea, Wesley Fofana pourrait rejoindre les Blues d’ici la fin de ce mercato, même si du côté de Leicester, la vente n’est pas envisageable. En tout cas, le dossier dure et Chelsea monte les enchères pour le défenseur formé à l’ASSE, qui suit de très près ce dossier. Et pour cause...

Alors que Chelsea souhaite toujours se renforcer en défense après les départs de Antonio Rudiger et d’Andreas Christensen, partis libres, les Blues s’étaient donc intéressés à Jules Koundé, qui finalement rejoint Barcelone. Désormais, le club londonien n’a des yeux que pour Wesley Fofana. Le défenseur de Leicester plaît beaucoup à Thomas Tuchel qui aurait même déjà dégainé une première offre à 75M€, refusée par les Foxes. Malgré ça, Chelsea espère toujours recruter le défenseur formé à Saint-Etienne.

Transferts - PSG : Luis Campos est sous pression pour Wesley Fofana https://t.co/qDHD8oyS9t pic.twitter.com/ptFukovPHc — le10sport (@le10sport) August 5, 2022

Un départ de Saint-Étienne payant

Parti à Leicester lors de l’été 2020 en provenance de Saint-Étienne, le départ de Wesley Fofana semblait risqué à première vue. Très vite, le transfert du défenseur s’est avéré concluant et lui a permis de s’installer durablement dans le 11 de départ de Brendan Rodgers.

Une vente qui pourrait faire les affaires de Saint-Étienne