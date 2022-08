Foot - Mercato - PSG

Un énorme duel avec Tuchel se prépare pour le transfert de Fofana

Cherchant à recruter un nouveau défenseur central, le PSG a rapidement jeté son dévolu sur Milan Skriniar. Mais alors que ce dossier traînerait en longueur, Luis Campos explorerait d’autres pistes comme celle menant à Wesley Fofana. Cependant, le conseiller football parisien va devoir faire face à la concurrence de Chelsea pour le défenseur de 21 ans, d’autant plus que Leicester City ne semble pas vendeur.

Pour le moment, le PSG a officialisé quatre recrues estivales avec Renato Sanches, Nordi Mukiele, Hugo Ekitike et Vitinha. Cependant, le club de la capitale ne compterait pas s’arrêter là. En conférence de presse ce jeudi, Christophe Galtier a bien fait savoir qu’il attendait encore au moins trois joueurs cet été. Luis Campos aurait donc encore du travail, lui qui chercherait encore à recruter un défenseur central cet été. Même si Presnel Kimpembe a décidé de rester comme Le10Sport.com l’a révélé, le conseiller sportif parisien aimerait voir un nouveau joueur renforcer ce secteur. Dans cette optique, il a jeté son dévolu sur Milan Skriniar. Mais face à la tournure que prend ce dossier, Luis Campos explorerait d’autres pistes comme Wesley Fofana. Toutefois, le PSG aurait reçu une réponse claire pour ce dernier.

« Wesley Fofana et James Maddison ne sont pas à vendre. Ce sont des joueurs importants pour nous. Nous sommes dans une situation où nous avons besoin de nous séparer de certains joueurs mais cela ne veut pas dire se débarrasser de n’importe qui, de nos meilleurs éléments » a confié Brendan Rodgers en conférence de presse, dans des propos rapportés par Fabrizio Romano. Mais malgré la volonté de l’entraîneur de Leicester City de conserver l’ancien de l’ASSE, les prétendants de Wesley Fofana devraient continuer de pousser à commencer par Chelsea.

Brendan Rodgers: “Wesley Fofana and James Maddison are not for sale. These are very important players to us”. 🚨🔵 #LCFC“We’re in a situation where we need to move some players out but that doesn't mean getting rid of anyone, our best assets”. @CharDuncker pic.twitter.com/uLyfO1OqJX