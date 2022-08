Foot - Mercato - PSG

PSG : Galtier interpelle encore Campos pour la fin du mercato

Publié le 5 août 2022 à 21h00 par Thomas Bourseau

Certes, le conseiller football du PSG est déjà parvenu à offrir quatre renforts de choix à Christophe Galtier et dont son ancien joueur Renato Sanches qu’il a connu au LOSC. Cependant, l’entraîneur du PSG attend toujours plus et a tenu à le rappeler une nouvelle fois à Luis Campos.

Depuis le 4 juillet dernier, Christophe Galtier opère en tant qu’entraîneur du PSG après avoir effectué une seule pige à l’OGC Nice. Invaincu depuis sa prise de fonctions et affichant quatre victoires en autant de matchs amicaux et un sacre au Trophée des champions, Galtier s’affirme comme étant sans doute l’homme de la situation au vu du jeu proposé et des résultats.

«Pour être prêts, il faudra injecter rapidement de la fraîcheur dans l’équipe»

Néanmoins, afin que le plan de Christophe Galtier puisse marcher au mieux, il faudra lui offrir des armes supplémentaires en plus des arrivées déjà actées de Vitinha, d’Hugo Ekitike, de Nordi Mukiele et de Renato Sanches. En effet, en conférence de presse jeudi, Galtier reconnaissait vouloir encore « trois » nouveaux renforts. Une position qu’il a une nouvelle fois adopté lors d’un entretien accordé au Parisien et publié ce vendredi soir. « Pour être prêts sur le plan technique, tactique et athlétique, il faudra injecter rapidement de la fraîcheur dans l’équipe car on a un calendrier très compact, c’est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup pour éviter que mes joueurs soient dans le rouge. Une fois qu’ils le sont, on dit qu’il faut qu’ils soufflent un match mais c’est faux ! C’est beaucoup plus. Avec mes préparateurs physiques, la cellule performance, le staff médical, on échange sur cette gestion-là, quand elle sera possible car il y a l’obligation de résultat, mais je souhaite amener le groupe à avoir cette réflexion car dans les grands matchs il faudra tout le monde. Ça, ce sera une grosse partie de mon travail ! ».

« Avoir ce groupe à disposition, c’est un immense plaisir »