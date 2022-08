Foot - Mercato - PSG

Grosse surprise de Luis Campos pour la fin du mercato ?

Publié le 5 août 2022 à 17h30 par Quentin Guiton

Présent en conférence de presse ce jeudi, Christophe Galtier a assuré qu’il voulait encore renforcer son effectif. D’ici la fin du mercato, le PSG espère donc encore trois recrues, un joueur par ligne. Si des noms ont été évoqués en défense et au milieu, c’est l’inconnu en attaque. Cependant, Luis Campos a bien identifié le profil qu’il voulait…

« Combien de joueurs j’attends encore ? Trois. Après, je connais la difficulté du mercato. Et on n’est pas là pour empiler des joueurs. Je veux un certain nombre de joueurs dans mon effectif et des joueurs qui sont proches en terme de niveau pour avoir une concurrence saine. Est-ce que ces trois joueurs vont arriver vite, plus tard ou pas du tout, je ne le sais pas. Mais je sais que le club met tout en œuvre pour avoir le meilleur effectif » a confié Christophe Galtier en conférence de presse ce jeudi. Non, le mercato du PSG n’est pas terminé, loin de là. RMC confirme de son côté que le club de la capitale souhaite encore recruter trois joueurs, un par ligne : un défenseur, un milieu de terrain et un attaquant.

Milan Skriniar finalement bientôt au PSG ?

Pour la défense, Luis Campos a déjà ciblé sa grande priorité depuis de longues semaines déjà : Milan Skriniar. Seulement, les négociations avec l’Inter Milan sont extrêmement compliquées, les Nerazzurri se montrant très gourmands. Et alors que la tendance était à une prolongation du Slovaque avec les Milanais, Média Foot révèle ce vendredi que le PSG toucherait finalement au but pour la signature de Skriniar ! Il ne manquerait plus que l’accord avec l’Inter Milan, le joueur lui serait déjà ok pour venir en France.

Un joueur différent de Vitinha et Sanches au milieu

En ce qui concerne le milieu de terrain, L’EQUIPE assurait jeudi qu’après avoir recruté Vitinha et Renato Sanches, le PSG ciblait désormais un profil grand et physique. Les noms de Seko Fofana (RC Lens) et Kephren Thuram (OGC Nice) reviennent d’ailleurs avec insistance.

C’est l’inconnu en attaque…

Enfin, le PSG souhaiterait donc mettre la main sur un joueur supplémentaire pour accompagner Kylian Mbappé sur le front de l'attaque. Mais contrairement à la défense et au milieu, aucune cible concrète n’est sortie. En revanche, Luis Campos saurait ce qu’il veut, à savoir un attaquant étant capable de peser dans le domaine aérien, un finisseur. On se rappelle que le PSG avait voulu attirer Robert Lewandowski et Gianluca Scamacca, mais que les deux pistes avaient finalement échoué…