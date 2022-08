Foot - Mercato - PSG

PSG : Les vérités de Seko Fofana sur son mercato

Publié le 5 août 2022 à 14h15 par Thibault Morlain

Après Renato Sanches et Vitinha, le PSG se chercherait encore un autre milieu de terrain. Quelle sera cette recrue ? Le nom de Seko Fofana serait dans les petits papiers de Luis Campos, qui n’en ferait toutefois pas une priorité. Le joueur du RC Lens est d’ailleurs très courtisé sur ce marché des transferts et ce vendredi, Fofana a fait un point sur ce sujet.

Durant ce mercato, le PSG a déjà acte les arrivées de 4 nouveaux joueurs. Le dernier en date : Renato Sanches. Après Vitinha, l’ancien joueur du LOSC vient donc renforcer l’entrejeu de Christophe Galtier, un secteur de jeu où cela pourrait encore bouger. En effet, Luis Campos travaille pour recruter un autre milieu de terrain. Parmi les pistes évoquées au PSG : Seko Fofana. L’actuel capitaine du RC Lens ne serait toutefois pas la priorité pour les champions de France.

« La réalité c'est que je suis à Lens aujourd'hui »

Alors que l’avenir de Seko Fofana fait l’objet de nombreuses rumeurs lors de ce mercato, le joueur du RC Lens s’est expliqué ce vendredi. De passage en conférence de presse, le protégé de Franck Haise a confié : « Le mercato ? Je suis très tranquille avec ça. Je ne suis pas le seul à décider. Tant que je serai ici je ferai ce que j'ai à faire, je prends beaucoup de plaisir. ça se passe très bien. (…) C’est une situation où beaucoup se posent des questions, j'essaye de pas trop faire attention, la réalité c'est que je suis à Lens aujourd'hui et je prends beaucoup de plaisir. Je ne prendrai pas de décision à la légère ».

« Je suis pas quelqu'un qui triche »