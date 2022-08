Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, OM… Une offre déjà dégainée pour Fofana ? La réponse

Publié le 4 août 2022 à 18h15 par Jules Kutos-Bertin mis à jour le 4 août 2022 à 18h15

Après deux saisons de haut niveau avec le RC Lens, Seko Fofana attise les convoitises. Le PSG et l’OM s’intéressent notamment à lui. Toutefois, les Sang et Or n’auraient toujours pas reçu la moindre offre de transfert pour leur capitaine. A moins d’un mois de la fin du mercato, Seko Fofana pourrait donc rester à Lens.

S’il y a bien un joueur de Ligue 1 qui fait parler de lui cet été sur le marché des transferts, c’est Seko Fofana. Auteur de deux saisons brillantes avec le RC Lens, l’international ivoirien ne passe pas inaperçu. Le PSG apprécie son profil et s’intéressait à lui en début de mercato. Finalement, Luis Campos ne serait pas convaincu à 100% et se dirigerait vers un autre joueur.

Jonathan Clauss l’attend à l’OM

Une aubaine pour l’OM ! Dans le même temps, le club olympien a coché le nom de Seko Fofana. Il y a quelques jours, Jonathan Clauss s’est même exprimé sur l’arrivée potentielle de son ancien coéquipier au RC Lens. « Bien sûr que j’aurais envie de l’encourager à venir, parce que c’est un super joueur, mais j’en ai absolument aucune idée », lançait la recrue de l’OM.

Aucune offre pour Seko Fofana