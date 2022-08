Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Renato Sanches, est-ce vraiment une bonne idée ?

Publié le 5 août 2022 à 08h00 par La rédaction

Ce jeudi, le PSG a officialisé l'arrivée de Renato Sanches. Malgré la signature de Vitinha et la présence de nombreux milieux de terrain dans son effectif, le club de la capitale a tout de même décidé de miser sur l'international portugais. Selon vous, Luis Campos a-t-il bien fait de boucler le transfert de Renato Sanches ?

Après avoir bouclé les transferts de Vitinha, Hugo Ekitike et de Nordi Mukiele, le PSG a officialisé un nouvelle arrivée ce jeudi. En effet, le club de la capitale a annoncé la signature de Renato Sanches en provenance du LOSC, comme le10sport.com vous l'avait révélé en exclusivité. Sur son site officiel, le PSG a précisé que l'international portugais avait paraphé un contrat de cinq ans avec le club parisien, soit jusqu'au 30 juin 2027. Et cette signature comble de joie Renato Sanches.

Renato Sanches rejoint le PSG

« Je suis très content de mon arrivée ici, à Paris. Ces derniers jours ont été très importants pour moi, et pour ma famille. Je suis sûr d’avoir fait le bon choix en m’engageant avec le club. J’ai choisi le Paris Saint-Germain parce que je pense que c’est le meilleur projet pour moi. Rester en France ? C’était important pour moi, car je connais déjà ce championnat » , s'est réjouit Renato Sanches, avant d'envoyer un gros message à Christophe Galtier, qui l'a motivé à le suivre au PSG.

Renato Sanches a signé un contrat de cinq ans avec le PSG

« La présence de Galtier a-t-elle pesé dans ma décision ? Je le connais bien ! C’est un bon coach, qui m’a beaucoup fait évoluer depuis que j’ai rejoint la Ligue 1. Ensemble, nous sommes même parvenus à gagner le championnat avec Lille. On a fait du bon travail ensemble, et je suis heureux de travailler à nouveau avec lui, ainsi qu’avec les membres de son staff. Travailler avec un entraîneur que l’on connaît facilite toujours les choses. La communication est plus simple » , a confié Renato Sanches.

Renato Sanches, un transfert qui pose question

Ce jeudi, le PSG a officialisé l'arrivée de Renato Sanches, et ce, malgré la signature de Vitinha il y a quelques semaines et l'embouteillage au sein du milieu de terrain de Christophe Galtier.



