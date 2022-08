Foot - Mercato - PSG

Campos reçoit une réponse fracassante pour le transfert de Fofana

Désireux de recruter un nouveau défenseur central cet été, le PSG commencerait à se tourner vers d’autres options que Milan Skriniar. Luis Campos aurait d’ailleurs jeté son dévolu sur Wesley Fofana. Mais alors que les exigences de Leicester City seraient déjà très hautes pour l’ancien de l’ASSE, Brendan Rodgers serait opposé au départ du joueur de 21 ans.

Après avoir officialisé le transfert de Renato Sanches, le PSG compte quatre nouveaux joueurs dans ses rangs. Mais le club de la capitale ne compterait pas s’arrêter là. En conférence de presse ce jeudi, Christophe Galtier s’est montré très clair. Le technicien parisien attend encore trois nouveaux éléments cet été. Luis Campos a donc encore du travail. D’ailleurs, le conseiller sportif du PSG cherche encore à recruter un nouveau défenseur central. Et il aurait une autre option que Milan Skriniar en tête : Wesley Fofana. Cependant, Luis Campos devrait se heurter au refus de Leicester City et de son entraîneur.

Brendan Rodgers: “Wesley Fofana and James Maddison are not for sale. These are very important players to us”. 🚨🔵 #LCFC“We’re in a situation where we need to move some players out but that doesn't mean getting rid of anyone, our best assets”. @CharDuncker pic.twitter.com/uLyfO1OqJX