PSG : Enorme rebondissement pour le transfert de Skriniar au PSG

Publié le 5 août 2022 à 15h15 par Thibault Morlain

Après avoir bouclé l’arrivée de Renato Sanches, le PSG entend se montrer encore actif sur le marché des transferts. Trois recrues sont ainsi désirées, une à chaque ligne. Et pour ce qui est de la défense centrale, le nom de Milan Skriniar revient depuis plusieurs semaines maintenant. Alors qu’on pensait que cela bloquait avec l’Inter Milan, cela pourrait finalement évoluer positivement.

Déjà 4 nouveaux joueurs sont donc arrivés au PSG cet été. Mais à la clôture du mercato, le club de la capitale aimerait bien porter ce total à 7. En effet, après Vitinha, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele et Renato Sanches, Luis Campos cherche encore 3 joueurs pour le club de la capitale, un par ligne. Un défenseur central est ainsi recherché et la piste Milan Skriniar est toujours d’actualité. Dernièrement, c’était plutôt compliqué avec l’Inter Milan, mais la tendance ne serait plus forcément la même.

Mercato - PSG : La dernière sortie de Galtier pourrait relancer le transfert de Skriniar https://t.co/krLSKtU9Ka pic.twitter.com/CcbTcH4SVs — le10sport (@le10sport) August 5, 2022

Skriniar se rapproche du PSG ?

Alors que Milan Skriniar semblait s’éloigner petit à petit du PSG, cela serait finalement tout le contraire. En effet, selon les informations de Média Foot , la solution pourrait finalement avoir été trouvée pour le transfert du Slovaque de l’Inter Milan, trop cher initialement. Ainsi, le PSG toucherait aujourd’hui au but pour l’arrivée de Skriniar. Il ne manquerait d’ailleurs plus que l’accord avec l’Inter Milan puisque le défenseur central serait lui déjà ok avec les Parisiens.

Qui au milieu et en attaque ?

Le PSG pourrait donc tenir sa future recrue en défense. Ne restera alors plus qu’à faire venir un milieu de terrain et un attaquant. Pour ces deux postes, le club de la capitale saurait d’ailleurs ce qu’il veut. Dans l’entrejeu, c’est un profil grand et physique qui serait recherché. En attaque, on aimerait faire venir un joueur qui peut peser dans le domaine aérien.