Messi, Mbappé… Le PSG a de sérieux arguments pour Bernardo Silva

Publié le 5 août 2022 à 12h30 par Thibault Morlain

La nouvelle priorité de Luis Campos au PSG est désormais connue. Après avoir déjà bouclé 4 recrues lors de de marché des transferts, le Portugais veut encore réaliser des coups et pas des moindres. C’est maintenant Bernardo Silva qui est au sommet de sa short-list. Mais pour recruter le joueur de Manchester City, Luis Campos devra battre la concurrence du FC Barcelone. Un duel relevé, mais le PSG a certains atouts pour l’emporter.

Ce jeudi soir, le PSG a donc officialisé sa 4ème recrue de l’été avec l’arrivée de Renato Sanches en provenance du LOSC. Le Portugais ne devrait toutefois pas être le dernier renfort de Christophe Galtier. 3 joueurs seraient ainsi attendus par les champions de France : un défenseur central, un milieu de terrain et un attaquant. le10sport.com vous a d’ailleurs révélé quel est actuellement le rêve de Luis Campos pour le mercato du PSG, et celui-ci se nomme Bernardo Silva. Le Portugais est aujourd’hui un joueur de Manchester City, où il est sous contrat jusqu’en 2025. Mais comme l’a bien expliqué Pep Guardiola à propos de Bernardo Silva, tout peut arriver…

Avantage Barcelone pour Bernardo Silva ?

Le PSG est donc intéressé par Bernardo Silva, tout comme le FC Barcelone. Déjà très actifs sur le marché des transferts cet été, les Blaugrana envisagent de réaliser un nouveau gros coup avec l’arrivée de Bernardo Silva. Pour cela, il faudra d’abord vendre Frenkie De Jong. Une fois que cela sera fait, le joueur de Manchester City pourrait rejoindre l’effectif de Xavi. Cela serait d’ailleurs un rêve qui deviendrait réalité pour l’ancien de l’AS Monaco. En effet, comme révélé par Média Foot , aller au FC Barcelone serait la priorité de Bernardo Silva.

Messi et Mbappé pour faire pencher la balance côté PSG ?

Cela ne s’annonce donc pas simple pour le PSG, qui devra faire changer d’avis Bernardo Silva pour le faire venir au Parc des Princes. Une mission relevée pour Luis Campos qui disposerait toutefois de certains atouts au sein même de l’effectif de Christophe Galtier. Comme l’explique Média Foot , il y aurait tout d’abord Lionel Messi. Par le passé, l’Argentin avait réclamé l’arrivée de Bernardo Silva aux dirigeants du FC Barcelone, sans que cela n’aboutisse. Désormais au PSG, Messi pourrait revenir à la charge pour le Portugais. Et les champions du France pourront également compter sur Kylian Mbappé. Le Français est très proche de Bernardo Silva depuis leur association à l’AS Monaco. Des liens qui pourraient alors se renouer au Parc des Princes ?

Vendre pour acheter !

Pour recruter Bernardo Silva, le PSG devra aussi trouver l’argent nécessaire. Alors que le paiement de la clause libératoire de Vitinha (40M€) a pas mal entamer l’enveloppe mercato, le club de la capitale va devoir trouver de l’argent afin de passer à l’attaque pour Bernardo Silva. De l’argent pourrait d’ailleurs rapidement tomber et de la masse salariale pourrait se libérer. En effet, avec le prêt de Wijnaldum à l’AS Rome, un gros salaire sera économisé. Leandro Paredes et Idrissa Gueye sont eux proches d’être transférés vers la Juventus et Everton. De même, selon les informations du 10 Sport, Eric Junior Dina Ebimbe se rapproche d’un transfert vers Francfort. De quoi alors débloquer l’opération Bernardo Silva ?