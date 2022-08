Foot - Mercato - PSG

PSG : Au coeur des rumeurs, Messi prend une première décision

Publié le 5 août 2022 à 11h30 par Dan Marciano

Lié au PSG jusqu'en 2023, Lionel Messi va devoir faire un choix pour son avenir. Courtisé par le FC Barcelone et l'Inter Miami, l'international argentin pourrait également recevoir une offre de prolongation de la part des dirigeants parisiens. Son futur fait déjà parler dans les médias, mais le joueur n'a pas encore envie de se pencher sur ce sujet.

Il y a un an jour pour jour, le FC Barcelone provoquait un tremblement de terre en annonçant le départ de Lionel Messi. Une surprise retentissante, surtout que quelques heures auparavant, les médias espagnols annonçaient une prolongation imminente. Deux jours plus tard, le club catalan organisait une conférence de presse au Camp Nou pour les adieux de la star argentine. En larmes, Messi tournait une page importante de sa carrière, lui qui est arrivé en Catalogne durant son adolescence. Quelques jours plus tard, il s'envolait vers Paris afin de signer son contrat avec le PSG. Mais était-ce vraiment des adieux ? Joan Laporta ne l'espère pas.

Le Barça rêve de son retour

Ces derniers temps, Joan Laporta multiplie les appels en direction de Lionel Messi, sous contrat jusqu'en 2023. Bien qu'en froid avec la star argentine, le président du FC Barcelone espère se rattraper en enregistrant le retour de la Pulga la saison prochaine. « C'est le meilleur joueur de notre histoire et je ferai de mon mieux pour qu'il puisse vivre la meilleure fin de sa carrière sous le maillot du Barça. J'aimerais le faire revenir. Ce ne sera pas facile, mais je pense qu'avec la bonne stratégie, nous pourrons y arriver » avait déclaré le FC Barcelone lors d'un entretien accordé à CBS.

Le PSG espère le prolonger

Mais dans ce dossier, le PSG n'a pas dit son dernier mot. Selon le journaliste Fabrizio Romano, Nasser Al-Khelaïfi a déjà avancé ses pions. En coulisses, le président du club parisien ne cacherait pas son envie de le conserver, au moins jusqu'en 2024. Lionel Messi serait alors âgé de 37 ans. Sondé par ses dirigeants, le joueur aurait, poliment, repoussé la proposition d'Al-Khelaïfi.

