Mercato : Après Lewandowski, Barcelone dépouille Tuchel

Depuis le début de ce mercato, le Barça ne cesse de devancer le Chelsea de Thomas Tuchel dans plusieurs dossiers importants. Après s'être offert Robert Lewandowski, Jules Koundé et Raphinha au nez et à la barbe des Blues, le Barça pourrait une nouvelle fois piocher dans l'effectif de Tuchel. Marcos Alonso devrait suivre les traces d'Andreas Christensen, parti de Chelsea cet été pour Barcelone.

Le Barça fait ses courses à Chelsea durant ce mercato ! Les Blaugrana se sont offerts Andreas Christensen en début de mercato et pourrait rééditer le même coup avec Marcos Alonso. En effet, le joueur est absent du groupe de Thomas Tuchel pour la rencontre face à Everton ce samedi.

Marcos Alonso is not part of Chelsea squad today as deal with Barcelona is really close - matter of final details then it will be completed in the next days. 🚨🔵 #FCBCallum Hudson-Odoi also not in the squad today. #CFC pic.twitter.com/8F804g1ar5