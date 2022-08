Foot - Mercato - PSG

Mauvaise nouvelle dans le dossier Bernardo Silva

Publié le 6 août 2022 à 19h35 par Quentin Guiton

Après avoir déjà bouclé de jolis coups sur le marché des transferts, le PSG ne voudrait pas s’arrêter en si bon chemin. Ainsi, comme le10sport.com vous l'a révélé, Luis Campos rêve de faire venir Bernardo Silva. Seulement, le FC Barcelone en ferait aussi sa priorité. D’ailleurs, les Catalans pourraient accélérer sur le dossier. En effet, le départ de Frenkie De Jong ne serait plus une condition à l’arrivée du Portugais...

Cet été, le PSG avait promis une révolution. Et pour l’instant, le club de la capitale réalise un mercato très intéressant ! Le club parisien a en effet bien renforcé son effectif en vue de la saison prochaine, et ce n’est pas encore terminé. En effet, le coach du PSG Christophe Galtier a annoncé qu’il attendait encore trois recrues, un joueur par ligne : un défenseur central, un milieu grand et physique ainsi qu’un attaquant bon dans le domaine aérien. Mais au milieu, une surprise pourrait sortir du chapeau de Luis Campos…

Transferts - PSG : Ça part dans tous les sens pour le feuilleton Paredes https://t.co/Exznx2mkzi pic.twitter.com/SXIGmLVk9o — le10sport (@le10sport) August 6, 2022

Luis Campos rêve de Bernardo Silva !

Ainsi, comme Le 10 Sport vous le révélait en exclusivité, le conseiller sportif du PSG a un rêve : attirer Bernardo Silva ! Même si le club de la capitale s’est déjà bien renforcé dans ce secteur de jeu avec les arrivées de Vitinha et Renato Sanches, Bernardo Silva serait assurément un renfort XXL pour le milieu de terrain. De plus, Luis Campos connait parfaitement le joueur pour l’avoir fait venir à Monaco à l’époque. Si aucune démarche officielle n’a encore été faite, le PSG étudie sérieusement la piste menant au génie portugais. Seulement, le club de la capitale veut être sûr d’être capable d’assumer financièrement ce transfert, le joueur étant estimé à 80M€. Tout dépendra donc aussi des ventes. De son côté, Bernardo Silva est ok pour partir cet été, même s’il n’est pas non plus contre continuer à Manchester City. Toujours selon nos informations, l’idée de rejoindre le PSG plait au joueur, lui qui retrouverait Luis Campos ainsi que son grand ami Kylian Mbappé avec qui il a joué à Monaco. De plus, un autre argument jouant en faveur des Parisiens est leur grande colonie portugaise (Danilo Pereira, Nuno Mendes, Renato Sanches, Vitinha).

Le FC Barcelone le veut aussi…

Mais cette piste prestigieuse ne se sera pas simple à concrétiser. En effet, le PSG n’est pas seul sur le dossier. Le FC Barcelone fait de Bernardo Silva sa nouvelle priorité ! Le club catalan voulait une signature de premier plan pour chaque ligne pour son mercato. Après avoir donc recruté Robert Lewandowski en attaque et Jules Koundé en défense, il reste donc à trouver la recrue phare au milieu. Et Bernardo Silva est l’heureux élu. De plus, rejoindre le FC Barcelone a toujours été un rêve non-dissimulé du Lusitanien. Ainsi, Joan Laporta aimerait faire de l’ancien Monégasque la dernière pierre de son mercato estival XXL. Les Barcelonais compteraient d’ailleurs sur la volonté du joueur pour concrétiser l’opération, comme ça a été le cas avec les autres recrues. Seulement, comme pour le PSG, l’aspect financier posait problème…

…et aurait les moyens de le recruter !