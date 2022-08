Foot - Mercato

À peine arrivé, Lewandowski entre déjà dans l’histoire du Barça

Publié le 6 août 2022 à 14h00 par Thomas Bourseau

Robert Lewandowski est sans contestation possible l’un des joueurs les plus complets, en vogue, et appréciés sur le marché des transferts. En témoigne la volonté de Chelsea et du PSG de contrecarrer les plans du FC Barcelone pour son transfert. Finalement, Lewandowski a été présenté en tant que nouveau numéro 9 du Barça ce vendredi dans un Camp Nou bien rempli de 59 000 personnes. Ce qui permet au Polonais d’entrer dans l’histoire du FC Barcelone.

En août dernier, à l’occasion d’une conférence de presse qui s’est déroulée après avoir pris connaissance du bilan de l’audit financier effectué après son élection en tant que président du FC Barcelone, Joan Laporta révélait que le Barça était particulièrement endetté et que ladite dette s’élevait à la somme pharaonique d’1,3Md€. De quoi pousser le club culé à laisser filer Lionel Messi libre et à se séparer d’Antoine Griezmann et d’Emerson Royal notamment. Mais en outre, cela jetait un énorme froid quant aux capacités du FC Barcelone à revenir sur le devant de la scène sur le plan sportif, comme Laporta l’avait promis lors de sa campagne présidentielle. Finalement, en l’espace d’un an, Pierre-Emerick Aubameyang, Ferran Torres, Raphinha, Andreas Christensen, Franck Kessié, Jules Koundé et surtout Robert Lewandowski ont tous débarqué au FC Barcelone grâce à l'activation de leviers économiques. Et Lewandowski est d’ailleurs entré dans l’histoire du Barça .

59 000 personnes pour Lewandowski…

Vendredi, Robert Lewandowski a enfin été présenté aux supporters du Camp Nou bien que son transfert en provenance du Bayern Munich ait été acté courant juillet lors de la tournée américaine du FC Barcelone pour sa pré-saison. Bien loin des 75 000 socios du Real Madrid qui s’étaient rendus au Santiago Bernabeu en 2009 pour accueillir Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski a tout de même réuni pas moins de 59 026 personnes au Camp Nou vendredi après-midi comme Actualité-Barça l’a relayé. Ce qui fait de Robert Lewandowski le deuxième joueur à avoir suscité un tel engouement pour sa présentation après… un certain Zlatan Ibrahimovic.

I never knew there was a ... love like this before pic.twitter.com/oERYrr9nC9 — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 5, 2022

…moins que les 60 000 de Zlatan Ibrahimovic

Contrairement à Zlatan Ibrahimovic qui avait signé au FC Barcelone à l’été 2009 à l’âge de 27 ans, Robert Lewandowski a attendu d’être au milieu de sa trentaine d’années pour arborer la tunique du FC Barcelone. Cependant, d’après Joan Laporta, le rêve était bien là depuis plus de 20 ans pour Lewandowski puisque sa mère lui avait promis lors d’une visite au Camp Nou à l’époque qu’il finirait par jouer pour le Barça . Quoi qu’il advienne, Robert Lewandowski est une star planétaire du football moderne et fait incontestablement partie des attaquants les plus complets. Néanmoins, à un millier de personnes près, il n’est pas le joueur qui a rameuté le plus de socios lors de sa présentation puisqu’Ibrahimovic en ramené 60 000 personnes en 2009 au Camp Nou.

…mais plus que les 55 000 personnes venues en 2013 pour Neymar