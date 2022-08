Foot - Mercato - PSG

PSG : Nouvelle menace pour Luis Campos sur ce crack ?

Publié le 5 août 2022 à 17h15 par Quentin Guiton

Endrick est annoncé comme le futur grand nom du football brésilien. Sous contrat jusqu’en 2025 avec Palmeiras, le jeune attaquant de 16 ans souhaiterait partir en 2024 et railler l’Europe. Dès lors, les plus gros cadors européens se seraient déjà placés sur le dossier. Outre le PSG, le Real Madrid et le FC Barcelone lui feraient les yeux doux. Et ce vendredi, un nouveau prétendant de poids vient d’entrer en piste…

Après Vinicius Jr ou encore Rodrygo, c’est au tour d’Endrick d’être érigé en tant que future grande star brésilienne. Alors qu’il vient tout juste de fêter ses 16 ans, l’attaquant épate sous les couleurs de Palmeiras. On le compare déjà à Ronaldo et Neymar. Et alors que son contrat avec le club brésilien court jusqu’en 2025, le jeune crack prévoirait de s’en aller en 2024, soit l’année de sa majorité, afin de rejoindre le Vieux Continent. Et en Europe, les prétendants ne manquent pas…

Le PSG va devoir batailler pour Endrick

Ainsi, le PSG se serait penché sur son cas. Le club de la capitale, qui souhaite se renforcer dès à présent avec de jeunes joueurs à fort potentiel, désire aussi préparer l’avenir. Mais Luis Campos n’est pas le seul à avoir flashé sur Endrick. En effet, les deux mastodontes du football espagnol, le Real Madrid et le FC Barcelone, seraient aussi très chauds sur lui. Le club catalan voudrait même absolument attirer le Brésilien . Et selon Foot Mercato , pour ne pas se faire doubler par la concurrence, le FC Barcelone songerait à lever la clause libératoire d’Endrick qui est actuellement de 40M€.

Chelsea débarque dans le dossier