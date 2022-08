Foot - Equipe de France

Equipe de France : Deschamps clarifie son avenir et prévient Zidane

Publié le 7 août 2022 à 21h30 par Axel Cornic

Didier Deschamps va peut-être affronter l’un des derniers défis en tant que sélectionneur des Bleus cet hiver, avec la Coupe du monde au Qatar. SOn contrat se termine en effet fin décembre 2022 et les spéculations vont bon train au sujet de son avenir... surtout avec un Zinedine Zidane qui n’a pas de club !

C’est peut-être l’un des sujets les plus commentés du football français. Il faut dire que rarement un sélectionneur est en poste pendant dix ans, ce qui est le cas de Didier Deschamps. Après une période noire pour l’équipe e France, l’ancien de l’AS Monaco, de la Juventus et de l’OM a participé à la renaissance des Bleus , qu’il a d’ailleurs placé sur le toit du monde en 2018. Pourtant, il a toujours été critiqué, notamment à cause d’un jeu jugé pas assez offensif et pas vraiment fait pour les différents talents qui ont éclos au cours de son très long mandat.

« Il n’y a aucune utilité, pour le bien des joueurs et de l’équipe de France, de parler de l’après »

A 100 jours du départ de l’équipe de France pour le Qatar, Didier Deschamps a abordé en long et en large l’épineux sujet de son avenir et surtout sur sa fin de contrat, qui ne semble pas l’inquiéter plus que ça. « Quand je me projette sur une compétition, je suis focalisé uniquement sur celle-ci. Sans me demander ce qui se passera après. Je n’ai pas d’onde négative. Toute mon énergie se concentre sur cet événement. J’ai cette capacité à me placer en immersion » a déclaré le technicien de 53 ans, dans un entretien à paraitre ce lundi dans les colonnes du Parisien . « Il n’y a aucune utilité, pour le bien des joueurs et de l’équipe de France, de parler de l’après. Il y en aura un, comme à chaque fois. Je suis en place avec mon staff. En pleine conscience de notre mission et du défi immense qui nous attend ».

« Zidane ? Aujourd’hui, la place n’est pas libre »

Il n’a évidemment pas pu échapper aux questions sur Zinedine Zidane, qui est sans club depuis son départ du Real Madrid en 2021 et qui semble clairement viser l’équipe de France. « J’ai toujours placé l’équipe de France au-dessus de moi, au-dessus de tout. Aujourd’hui, la place n’est pas libre puisque je l’occupe avec mon staff » a prévenu Didier Deschamps. « Après, chacun a la liberté de dire ce qu’il veut et comme il le veut. Sur moi, ça n’a aucun impact. L’intérêt, aujourd’hui, pour les joueurs et l’ensemble de la sélection, c’est d’être performant à la Coupe du monde. Tout ce qui peut aller à l’encontre de cet objectif commun n’est pas forcément une bonne chose ».

