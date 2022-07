Foot - Mercato

Mercato : Michel Platini vend la mèche pour l’avenir de Zinedine Zidane

Publié le 16 juillet 2022 à 23h10 par Bernard Colas

Alors qu’il n’a pas caché sa volonté de prendre un jour les rênes de l’équipe de France, Zinedine Zidane reste dans le flou pour son avenir, alors que le départ de Didier Deschamps n’est pas certain malgré la fin de son contrat après le Mondial au Qatar. De son côté, Michel Platini estime que le retour de Zizou chez les Bleus est inéluctable.

Libre depuis son départ du Real Madrid, Zinedine Zidane a une idée en tête pour son retour. Annoncé avec insistance au PSG, l’ancien meneur de jeu des Bleus n’a pas pris les rênes du club de la capitale et se voit plutôt à la tête de l’équipe de France lorsque Didier Deschamps, libre après le Mondial au Qatar, aura décidé de se retirer.

« J’en ai envie, bien sûr. Je le serai, je l’espère, un jour. Quand? Ça ne dépend pas de moi »

« J’en ai envie, bien sûr. Je le serai, je l’espère, un jour. Quand? Ça ne dépend pas de moi. Mais j’ai envie de boucler la boucle avec l’équipe de France. J’ai connu cette équipe de France en tant que joueur. Et c’est la plus belle des choses qui me soient arrivées! Mais vraiment ! C’est le summum. Et donc, comme j’ai vécu ça et qu’aujourd’hui je suis entraîneur, l’équipe de France est bien ancrée dans ma tête », déclarait Zidane dans L’Équipe il y a quelques jours à l’occasion de son cinquantième anniversaire.

🔴🗣️ "Zinédine Zidane m'a épaté. Je pense - je l'espère - qu'il sera le prochain entraîneur de l'@equipedefrance, quand Didier Deschamps décidera d'arrêter" : Michel #Platini dans #Le20hdeDariusRochebin | @DariusRochebin. pic.twitter.com/PV2OdzRiRT — LCI (@LCI) July 15, 2022

« Je pense que Zidane sera, je l’espère et je le souhaite, le prochain sélectionneur de l’équipe de France »