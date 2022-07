Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria insiste pour ce transfert à 10M€, une nouvelle offre arrive

Publié le 16 juillet 2022 à 22h30 par Dan Marciano

Priorité de l'OM au poste de latéral droit, Jonathan Clauss devrait recevoir des nouvelles de Pablo Longoria. Après avoir essuyé un premier échec dans ce dossier, le président marseillais compte bien revenir à la charge, avec une proposition légèrement supérieure. Le RC Lens pourrait accepter de le vendre, seulement en cas d'offre à hauteur de 10M€.

Les supporters marseillais s'attendaient à des signatures à tout va après avoir vécu un été 2021 de folie. Mais cette année, Pablo Longoria se montre plus calme, même si l'OM s'attend à accueillir entre cinq et huit recrues d'ici la fin du mercato estival. « Le mot d'ordre, c'est d'être calme et patient. Il y aura entre 5 et 8 recrues, il y en a déjà eu 3. Les chiffres dépendent aussi des opportunités. Il peut se passer beaucoup de choses, aussi bien pour les arrivées que les sorties. Il reste encore six semaines » a confié Jacques Cardoze, responsable de la communication. Pour l'heure, trois renforts ont débarqué à Marseille : Samuel Gigot, Isaak Touré et Chancel Mbemba. Dans les prochaines semaines, l'OM espère accueillir un attaquant, un latéral gauche et droit.

Longoria a essuyé deux échecs dans le dossier Clauss

A droite, la priorité est identifiée. Comme le confirme L'Equipe, l 'OM espère acter l'arrivée de Jonathan Clauss, sous contrat jusqu'en 2023 avec le RC Lens. Il y a quelques jours, Pablo Longoria avait transmis une première offre de 5M€ + 1M€ de bonus, refusée. Déterminé, il serait revenu à la charge avec une proposition légèrement revue à la hausse (6M€ + 1M€ de bonus), elle aussi refusée. Dans ce dossier, le club nordiste n'a pas l'intention d'évaluer les offres en dessous de 10M€. Pour l'instant, l'OM refuse de céder aux exigences du RC Lens, mais Longoria devrait se manifester dans les prochains jours.

L'OM va revenir à la charge

Toujours selon les informations de L'Equipe , l'OM va transmettre une nouvelle offre dans ce dossier Jonathan Clauss. Le club phocéen espère boucler cette opération dans quelques jours et fait tout son possible pour y parvenir. La somme n'a pas été dévoilée par le quotidien sportif, mais les positions pourraient bien se rapprocher suite à cette nouvelle offensive. En cas de nouvel échec, l'OM pourrait mettre de côté cette piste et se concentrer sur un plan B.

Clauss ne dirait pas non à l'OM

Quant à Jonathan Clauss, il continue de faire abstraction de sa situation contractuelle et de son avenir au RC Lens. Aligné par Franck Haise ce samedi face à Rodez, le latéral gauche ne laisse rien transparaître, même si l'envie de disputer la prochaine Ligue des champion sous les couleurs de l'OM est présente. Courtisé par Chelsea, Manchester United ou encore l'Atlético, Clauss ne fermerait pas la porte à une arrivée à l'OM. Reste à savoir si un terrain d'entente sera trouvé dans les prochains jours.