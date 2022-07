Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le successeur de Mandanda identifié par Longoria ?

Publié le 16 juillet 2022 à 20h00 par Jules Kutos-Bertin

Maintenant que Steve Mandanda a quitté l’OM après quatorze saisons au club, Pablo Longoria doit lui trouver un remplaçant. Le président olympien continue d’explorer le marché des transferts et aurait un œil très attentif sur la Liga. Pablo Longoria s’intéresserait à un gardien espagnol dont le nom n’a pas filtré.

Après quatorze saisons à l’OM et le record du nombre de matchs joués sous le maillot bleu et blanc, Steve Mandanda a décidé de quitter son club de cœur. L’international français a trouvé un accord avec l’OM pour résilier son contrat afin de rejoindre le Stade Rennais avec qui il s’est engagé pour deux saisons.

Pau Lopez sera numéro 1

A présent, Pau Lopez n’a donc plus de concurrence pour le poste de numéro 1. L’an dernier, Jorge Sampaoli n’avait établi aucune hiérarchie, même si l’Espagnol a joué la plupart des rencontres. Cette fois-ci, Pau Lopez sera bel et bien le gardien de but titulaire. Mais ce n’est pas pour autant que Steve Mandanda ne sera pas remplacé…

Info: pour le poste de gardien numéro 2, le boss de l’OM Pablo Longoria lorgne la Liga et piste un gardien espagnol. Plus de précisions à venir bientôt… #Mercato — Sébastien Denis (@sebnonda) July 16, 2022

Pablo Longoria suit un gardien espagnol de Liga