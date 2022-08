Foot - Equipe de France

Equipe de France : Les vérités de Deschamps sur son avenir

Publié le 12 août 2022 à 10h00 par Thibault Morlain

Sous contrat jusqu’à fin 2022 à la tête de l’équipe de France, Didier Deschamps ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. De plus, Zinedine Zidane serait très intéressé à l’idée d’entraîner les Bleus. Des questions se posent alors concernant le sélectionneur. Mais ce vendredi, Deschamps a mis les choses au point sur ce gros sujet.

Qui sera le sélectionneur de l’équipe de France en 2023 ? Actuellement, c’est Didier Deschamps qui est en poste, mais son contrat expire après la Coupe du Monde. La question est alors que savoir s’il prolongera à la tête des Bleus. Forcément, les performances au Qatar auront un impact sur le sujet. De plus, en parallèle, il y a également Zinedine Zidane qui attendrait que la place se libère pour ainsi succès à Deschamps. L’avenir du sélectionneur de l’équipe de France ainsi au coeur des discussions et ce vendredi, pour L’Equipe , le principal intéressé n’a pas échappé à ces questions.

Equipe de France : Le Graët lâche une grosse réponse pour Zinedine Zidane https://t.co/efXTx3FNZ7 pic.twitter.com/pUkLcMdhP0 — le10sport (@le10sport) August 12, 2022

« C’est lui qui décide »

« Est-ce que j’aurais trouvé logique de prolonger avant la Coupe du Monde ? Je ne sais pas si c’est une question de logique. C’est ce qui s’est passé avant, pas cette fois, mais ça ne me pose pas de problème. C’est une décision de mon président et je n’ai pas de problème avec ça. C’est lui qui m’a choisi et c’est lui qui décide et pour moi, ça n’a pas d’impact. Est-ce que c’est mieux ou moins bien ? On ne sait jamais », a d’abord lâché Didier Deschamps.

« Ce n’est pas d’avoir un contrat qui garantit quoi que ce soit »

Le sélectionneur de l’équipe de France a ensuite poursuivi : « En demi-finales, je reste, en quarts de finale, il y a débat ? Je ne me pose même pas la question, parce que je suis là pour moi. Je sais très bien qu’il faudra aller par étapes, le premier match d’abord, luis le deuxième et, si on se qualifie, commencera une autre compétition. Je me souviens de mon sentiment au moment de jouer l’Argentine en 2018 : pas un dixième de seconde, j’avais pensé aux conséquences possibles d’une élimination. Mais j’avais prolongé avant ? Et alors ? J’ai souvent quitté mes clubs en serrant la main, sans rien négocier. Et puis ce n’est pas d’avoir un contrat qui garantit quoi que ce soit. Cela aurait très bien pu s’arrêter avant malgré mon contrat ».

Une possible retraite pour Deschamps ?