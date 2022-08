Foot - Equipe de France

Equipe de France : Le Graët lâche une grosse réponse pour Zidane

Publié le 12 août 2022 à 08h15 par Thibault Morlain mis à jour le 12 août 2022 à 08h15

Si Didier Deschamps est l’actuel sélectionneur de l’équipe de France, son contrat expire à l’issue de cette année. Va-t-il continuer ? Telle est la question alors que la rumeur enfle à propos de l’envie de Zinedine Zidane de reprendre les commandes des Bleus. Après le Real Madrid, Zizou voudrait débarquer à la tête de l’équipe de France, mais pour l’instant, ce n’est pas un sujet comme l’a confié Noël Le Graët, président de la FFF.

Cela fait maintenant plus d’un an que Zinedine Zidane n’est plus apparu sur un banc de touche. Après avoir pris un peu de recul, l’entraîneur français pourrait prochainement revenir aux affaires. Alors que le nom de Zizou a circulé au PSG, c’est un autre défi qu’il voudrait relever : entraîner l’équipe de France. En effet, Zidane souhaiterait prendre la succession de Didier Deschamps a la tête des Bleus alors que son contrat expire fin 2022.

Mercato : Zidane a un problème pour son avenir https://t.co/1awMfGcUS6 pic.twitter.com/JhUb9ebnth — le10sport (@le10sport) August 9, 2022

« Je ne suis pas au courant »

Ce vendredi, dans des propos accordés à L’Equipe , Noël Le Graët s’est d’ailleurs prononcé sur la possibilité que Zinedine Zidane prenne le relais sur le banc de l’équipe de France. Le président de la FFF a alors assuré : « On me dit qu’il aimerait bien être sélectionneur des Bleus un jour, mais je ne suis pas au courant. J’ai de l’estime pour lui. (…) Je ne vais pas discuter avec Zidane maintenant, je me l’interdis. Les journalistes se chargent suffisamment de parler de Zidane ».

« Il n’y a pas de sujet Zidane »