Équipe de France : Deschamps annonce le verdict pour Paul Pogba

Publié le 8 août 2022 à 13h10 par Amadou Diawara

Blessé sérieusement au genou, Paul Pogba pourrait manquer la Coupe du Monde au Qatar, qui débute au mois de novembre. Interrogé sur le cas de La Pioche, Didier Deschamps s'est montré rassurant, affirmant que sa participation au Mondial n'était pas remise en cause pour le moment.

L'équipe de France se présentera-t-elle avec ou sans Paul Pogba à la Coupe du Monde organisée au Qatar dès novembre ? Transférée à la Juventus dernièrement, La Pioche s'est malheureusement blessée sérieusement au genou. Mais pour éviter d'être forfait pour le Mondial, Paul Pogba a décidé de ne pas passer par la case opération. Malgré tout, le milieu de terrain de la Juve n'est pas assuré de pouvoir tenir sa place avec les Bleus au Qatar. Toutefois, Didier Deschamps n'est pas inquiet pour le moment.

«Je suis bien évidemment en contact avec Paul»

Lors d'un entretien accordé au Parisien , Didier Deschamps a lâché toutes ses vérités sur le cas Paul Pogba. « (La récurrence des blessures de N’Golo Kanté ou maintenant celle de Paul Pogba sont-elles autant de sources de préoccupations ?) On parle de joueurs très sollicités, de deux cadres qui ont un gros vécu, de leaders. Il est important qu’ils soient là, mais on n’est jamais à l’abri. D’où la nécessité de préparer des joueurs plus jeunes » , a confié le sélectionneur des Bleus , avant d'ajouter.

«Sa participation au Mondial, aujourd’hui, n’est pas remise en cause»