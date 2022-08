Foot - Mercato - PSG

PSG : Gustavo Hebling, la recrue la plus mystérieuse du PSG

Publié le 29 août 2022 à 14h00 par Thibault Morlain

Cet été encore, le PSG a été très actif sur le marché des transferts. Cela fait maintenant plusieurs années que le club de la capitale multiplie les recrues, avec plus ou moins de succès d’ailleurs. Certains paris du PSG n’ont ainsi pas fonctionner. Il y a d’ailleurs une recrue dont on ne sait toujours pas pourquoi elle a été recrutée par les champions de France : Gustavo Hebling.

Angel Di Maria, Layvin Kurzawa, Kevin Trapp, Benjamin Stambouli. Voilà les joueurs recrutés par le PSG lors du mercato estival 2015. Et au milieu de ces noms, on retrouve également celui de Gustavo Hebling. A 19 ans, le milieu de terrain brésilien avait alors été recruté du côté du côté de Sao Paulo. Une recrue plus que mystérieuse puisqu’il n’aura jamais porté le maillot du PSG. Aujourd’hui encore, des questions se posent concernant le recrutement de Gustavo Hebling

0 match avec le PSG

En 2015, c’est grâce à Mino Raiola, son agent, que Gustavo Hebling est recruté par le PSG. Un transfert qui rajoute un peu plus de mystère à cette recrue en provenance du Brésil puisque le club de la capitale n’a jamais présenté son joueur, ni même annoncé son arrivée. Ce n’est autre que le PEC Zwolle, club où Hebling a été prêté dans la foulée de son arrivée au PSG, qui a annoncé qu’il était bien un joueur du club de la capitale. Certains se demandaient alors même si ce joueur existait vraiment. Au final, en deux saisons aux Pays-Bas, Gustavo Hebling n’aura joué que 11 matchs avec le PEC Zwolle. Revenu en 2017, il a été poussé vers la sortie et Antero Henrique avait alors réussi à trouver une solution en transfert au Portugal, à Portimonense.

« C’était une expérience incroyable »

Gustavo Hebling n’a donc jamais joué pour le PSG. Pour autant, il garde un très bon souvenir de son transfert vers le club de la capitale. En effet, à ce sujet, l’actuel joueur de 26 ans avait pu expliquer : « C’était une expérience incroyable. Je n’y suis resté qu’une quinzaine de jours, mais c’était un rêve devenu réalité. J’étais dans la loge avec Marquinhos, David Luiz, Ibrahimovic et Lucas, c’est indescriptible. C’est quelque chose dont je me souviendrai durant toute ma vie. J’aurais aimé pouvoir jouer avec eux, mais je savais déjà que cela n’arriverait pas tout de suite. J’ai aussi un peu parlé avec le cheikh via Facetime, mon agent s’entendait bien avec lui. Les joueurs m’appelaient pendant les vacances, je discutais pas très longtemps avec eux car mon anglais n’était pas très bon, mais c’était incroyable ».

Quelle carrière après le PSG ?

Pour Gustavo Hebling, l’aventure au PSG se sera donc terminée en 2017 avec un transfert vers Portimonense. Il sera alors resté 3 ans au Portugal, pour un total de… 0 match joué. L’ancien joueur de Sao Paulo a ensuite fait son retour au Brésil, en deuxième division, s’engageant en 2020 avec le Centro Sportivo Alagoano. Direction ensuite Remo, club de troisième division brésilienne. Et aujourd’hui, Gustavo Hebling évolue en quatrième division brésilienne avec le club de Oeste. Le PSG est donc désormais bien loin pour ce joueur qui restera un véritable mystère.