Foot - Mercato - PSG

Le PSG tient sa cinquième recrue, un transfert à 25M€ est imminent

Publié le 28 août 2022 à 11h45 par Bernard Colas

Après Vitinha, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele et Renato Sanches, Luis Campos est en passe d’amener un cinquième renfort du côté du PSG. Fabian Ruiz devrait en effet s’engager rapidement avec le club de la capitale pour un montant de 25M€. Les derniers détails seront réglés dans les prochaines heures avec le Napoli.

À quelques jours de la fin des transferts, Christophe Galtier n’a pas caché sa volonté de recruter vite et bien. « Ces derniers jours, ça va beaucoup bouger , a lancé l’entraîneur du PSG vendredi en conférence de presse. Des joueurs sont en instance de départ, d’autres attendent pour venir nous rejoindre, et on verra comment cela va finir. Je le répète encore une fois, nous avons identifié les postes sur lesquels nous devons nous renforcer, prendre des joueurs qui seront des valeurs ajoutées, est-ce que ça sera fait ou pas ? Je ne le sais pas. Évidemment, plus tard ça arrive, plus c’est difficile à intégrer. » Et Christophe Galtier devrait obtenir satisfaction dans l’un de ses dossiers rapidement.

C’est imminent pour le prochain renfort du PSG

Alors que le PSG discute avec le Napoli depuis plusieurs semaines au sujet de Fabian Ruiz, l’issue est proche. Les derniers détails seraient en train d’être finalisés avec le pensionnaire de Serie A pour le transfert du milieu espagnol, libre à l’issue de la saison. Un dossier bouclé rapidement.





Mercato - PSG : Un dossier brûlant de Campos débloqué par... l'OL ? https://t.co/q3OC9dNm58 pic.twitter.com/EzylCVInDJ — le10sport (@le10sport) August 28, 2022

Le dossier Fabian Ruiz bouclé d’ici mardi