Mercato - PSG : Tout juste parti, Ander Herrera justifie son choix

Publié le 28 août 2022 à 08h15 par La rédaction

Après avoir officialisé son retour à l’Athletic Bilbao, Ander Herrera a donné sa première interview aux médias du club espagnol. Après son départ du PSG, l’international espagnol espère pouvoir beaucoup apporter, sur les terrains, à son nouveau club au cours de cette saison 2022-2023.

Ander Herrera n’est plus un joueur du PSG. En effet, le milieu de terrain espagnol a lui aussi fait les frais du dégraissage de Luis Campos. Après plusieurs semaines de négociations, le natif de Bilbao a retrouvé sa ville natale, en s’engageant en faveur de l’Athletic. Et il en a profité pour évoquer son arrivée et ses ambitions…

« Revenir, c’est toujours bon »

Ainsi, dans une interview accordée au site officiel de l’Athletic Bilbao, l’ancien milieu de terrain du PSG Ander Herrera a livré ses premières impressions sur son retour au club. « Je suis très heureux. Cela fait maintenant 8 ans que je suis parti, mais c'était des années très heureuses ici. C'était de très belles années, et revenir, c'est toujours bon. Pouvoir continuer cette histoire qui a pu commencer pendant 3 ans, j'en suis très heureux, et en plus avec une génération de super footballeurs ».

Un prêt avec option d’achat

Ander Herrera quitte donc le PSG sous la forme d’un prêt. En effet, l’Espagnol retrouve l’Athletic Bilbao en prêt, assorti d’une option d’achat. Il retourne ainsi dans le club chez qui il avait pu exploser avant son départ pour Manchester United, il y a de cela 8 ans. Reste à savoir s’il parviendra à retrouver du temps de jeu, ainsi que les performances qui étaient les siennes du côté du Pays Basque avant son départ pour la Premier League…