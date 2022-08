Foot - Mercato - OM

OM : Igor Tudor peut rendre un service à 8M€ à Pablo Longoria

Publié le 28 août 2022 à 03h00 par Thomas Bourseau

Leonardo Balerdi pourrait finalement prendre la porte d’ici la fin du mercato estival. Pablo Longoria disposerait d’une offre de transfert de Bologne pour l’Argentin qui aimerait poursuivre à l’OM. Néanmoins, si Igor Tudor changeait son statut lors des deux prochains matchs du club phocéen, le défenseur étudierait un départ.

Lors des trois premières sorties de l’OM en championnat, en attendant les choix d’Igor Tudor pour le déplacement de son groupe à Nice ce dimanche, Leonardo Balerdi a, à chaque fois, été aligné par Tudor dans sa défense à trois axiaux. Cependant, le recrutement d’Eric Bailly pourrait compromettre à moyen terme, voir à court terme, sa position de titulaire.

Bologne a dégainé une offre de 8M€ pour Balerdi

Et cette situation pourrait déboucher sur un transfert avant la clôture du mercato estival. Bologne aurait déjà formulé une offre de 8M€ à l’OM selon les informations de RMC Sport. Le président Pablo Longoria serait satisfait de la proposition du pensionnaire de Serie A. Mais tout reposerait sur le choix final de Leonardo Balerdi.

Balerdi partira si son statut change à Nice et face à Clermont