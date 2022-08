Foot - Mercato - OM

OM : Tudor lâche ses vérités pour la fin du mercato

Publié le 27 août 2022 à 11h00 par Arthur Montagne

Présent en conférence de presse en marge du déplacement à Nice dimanche, Igor Tudor n'a pas manqué d'être interrogé sur les différents dossiers qui attendent l'OM d'ici la fin du mercato. Evasif dans certains cas, le technicien croate est en revanche catégorique concernant la succession d'Arkadiusz Milik ainsi que la folle rumeur Cristiano Ronaldo.

Comme l'été dernier, l'OM est très actif sur le marché de transferts. Et pour cause, Pablo Longoria a déjà bouclé l'arrivée de onze nouveaux joueurs à savoir Samuel Gigot, Isaak Touré, Chancel Mbemba, Ruben Blanco, Jonathan Clauss, Nuno Tavares, Jordan Veretout, Luis Suarez, Alexis Sanchez, Issa Kaboré et Eric Bailly. Et alors qu'il ne reste plus que quelques jours avant la fin du mercato, le club phocéen pourrait encore bouger afin de se renforcer, mais surtout pour dégraisser son effectif. Igor Tudor a fait le point en conférence de presse.

Tudor laisse planer le doute pour les départs

L'un des principaux concernés par une vente se nomme Duje Caleta-Car dont le contrat à l'OM prend fin en juin 2023. Pablo Longoria espère donc se séparer de l'international croate, mais Igor Tudor reste assez flou. « C'est vrai que sa situation est particulière d'un point de vue contractuel. Le club est attentif. Après, on verra, mais c'est un joueur important », assure l'entraîneur de l'OM au sujet de son compatriote. Autre joueur concerné par un éventuel départ du club, Bamba Dieng. L'international sénégalais n'a toujours pas disputé la moindre minute cette saison et ne semble donc plus dans les plans du club. Mais Igor Tudor botte en touche : « Je ne peux pas répondre à cette question, il reste encore une semaine de mercato ».

Pas de remplaçant pour Milik

En revanche, il y a bien un sujet sur lequel Igor Tudor est catégorique, il s'agit de la succession d'Arkadiusz Milik. En effet, l'entraîneur de l'OM assure qu'aucun attaquant ne sera recruté pour compenser la perte du Polonais : « Non, je pense que c'était une décision juste, prise en accord tous ensemble. Arek m'a plu depuis que je suis là, mais c'est son choix de partir. Offensivement, on a beaucoup de joueurs ». Avec Luis Suarez, Alexis Sanchez, Cengiz Under, Dimitri Payet, Cédric Bakambu voire Bamba Dieng s'il n'est pas transféré, Igor Tudor peut effectivement compter sur plusieurs éléments offensifs.

Tudor enterre aussi la piste Ronaldo