OM : Ronaldo attendu à Marseille, l’énorme colère de Longoria

Publié le 26 août 2022 à 10h10 par La rédaction mis à jour le 26 août 2022 à 10h12

Après l'emballement des supporters de l'OM au sujet d'un possible transfert de Cristiano Ronaldo, Pablo Longoria a brisé les rêves de ses fans. A l'issue du tirage au sort de la phase de poule de la Ligue des Champions, le président phocéen a en effet mis fin à cette rumeur, et désormais, l'Espagnol serait très agacé...

Suite à la folle rumeur Cristiano Ronaldo à l'OM, Pablo Longoria a immédiatement tenu à y mettre fin pour ne pas décevoir les supporters. A contrario, c'est le président de l'OM qui serait très agacé et déçu de ses propres supporters après tout ce remue-ménage sur les réseaux sociaux.

Longoria s'agace

En privé, Pablo Longoria serait dépité. Malgré son mercato XXL, il estime que les supporters de l'OM ne sont pas reconnaissant de son travail suite à la rumeur Cristiano Ronaldo. D'après L'Equipe , il se montre dur envers les partisans du #RonaldOM en parlant de « honte » et d’un « manque de respect », se disant « triste » et « déçu ». Il estime par ailleurs avoir fait un mercato spectaculaire, minimisé par la piste CR7.

« Rêver, c'est une belle chose pour tout le monde »